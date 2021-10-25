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苗栗女開車「過度換氣」急停派出所求援　警車鳴笛護送就醫

▲苗栗縣1名46歲女子，開車時因頭暈喘不過氣來，遂趕緊到附近派出所尋求警方協助送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣1名46歲女子，開車時因頭暈喘不過氣來，遂趕緊到附近派出所尋求警方協助送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名46歲女子日前開車在路上時，途中突然出現全身無力，極度不舒服，恰好行經派出所，便向員警求助。因派出所距離消防分隊及醫院較遠，員警立刻開巡邏車，沿路鳴笛火速載女子就醫；經醫生診察後，發現為突發「過度換氣症候群」，接受治療後，已經恢復正常。

警方表示，大同派出所警員劉軒豪日前執行值班勤務時，有女子緩慢走進派出所稱，其駕駛自小客車欲前往新竹，途中突然出現全身無力，極度不舒服，恰好行經派出所，便向員警求助。劉員見其臉色蒼白、說話無力且喘不過氣，擔心女子生命安全，而該派出所距離消防分隊及醫院較遠，如果等待救護車到場後再送醫，恐會延誤救治時機。

經向所長報告後，立即駕駛巡邏車沿路鳴笛載送該女子前往醫院就醫，經抵達醫院，女子順利接受診治後，身體逐漸恢復正常，原來其係因突發「過度換氣症候群」所致，女子陳述從未發生這種狀況，使她感到驚慌失措，還好有員警熱心幫忙。

▲女子向警方說明後，值班員警劉軒豪立即駕駛警車護送到醫院治療。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲女子向警方說明後，值班員警劉軒豪立即駕駛警車護送到醫院治療。（圖／記者黃孟珍翻攝）

為恭醫院醫師吳宗翰指出，「過度換氣症候群」的患者會出現又快又深的呼吸，以致換氣量過多，使得二氧化碳排出過多、血中的二氧化碳過低，進而導致血液偏鹼性，以致刺激血管，使得血管收縮、周邊血流供應不足。患者可能出現暈眩、手腳刺痛感等症狀，嚴重者可能造成昏迷。

吳宗翰表示，若不幸發生時，首先設法冷靜，閉氣5至10秒鐘，之後再次呼吸，反覆操作，以減少換氣量。其次，可嘗試以噘嘴方式呼吸，如此亦可減少每次呼吸的換氣量。再者，可以手邊的小型紙袋或塑膠袋，同時罩住鼻孔和嘴巴。

吳也強調，如此可將剛呼出體外的二氧化碳，再次吸入體內，從而避免血中的二氧化碳過低。由於呼出的氣體中，仍含有足夠的氧氣，因此在短時間內罩住口鼻，并不用擔心會缺氧。最後，在必要時，仍應送醫處置。

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