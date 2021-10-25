快訊／趙建銘提前1天報到！台開炒股判3年8月　5時發監執行

▲趙建銘提早至台中地檢署報到。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

前總統陳水扁女婿趙建銘因台開炒股案，遭判刑3年8月定讞，檢方通知被告26日到案發監，不過稍早台中地檢署主任檢察官卓俊忠表示，趙建銘已於今日下午4時許提前至台中地檢署報到，並於5時許發監入獄。

趙建銘因台開炒股案，遭判刑3年8月定讞，而檢方通知全案4名被告26日到案發監，其中趙玉柱26日將到台南報到。另外，除了趙氏父子以外，還有涉案的2大咖蘇德建、游世一也被判刑，也將於26日於台北報到發監。

趙建銘於2005年間，受邀到台北知名日式料理店三井餐廳，與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，趙、游等人趁低價買進台開股票，等利多消息公告後出脫賺取暴利。

這起案件進入法院審理程序後，由於「內線交易罪」對於犯罪金額計算一直無法達成定見，致本案多次遭撤銷發回更審。一直到更五審認定犯罪所得為1億318萬餘元，審理時間長達整整16年後才定讞，而高院除認定有罪外，還以《速審法》減刑，趙建銘被判刑3年8月、趙玉柱4年、蘇德建3年8月、游世一4年4月，同時宣告沒收趙玉柱不法所得約3500萬元、游世一不法所得約6500萬元。