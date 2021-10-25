南投玩很大！消費滿額週週抽10萬現金、特別月加碼抽100萬

▲南投玩很大活動開跑！登發票週週抽10萬加碼抽百萬。（圖／南投縣政府提供）

地方中心／綜合報導

隨著國內疫情降級、中央政府五倍券上路，為迎接隨之而來的旅遊熱潮，南投縣政府宣布推出全台最久、長達六個月的「南投玩很大 千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，活動期間週週抽10萬元現金、加碼抽百萬現金、住宿加抽旅遊福袋等優惠方案超有感！

10月1日起至明年4月30日，於南投登記營業的店家消費滿200元，持發票至「南投玩很大 千千萬萬獎不完」活動網站登錄，200元即可獲得一組序號，滿400元兩組，以此類推，消費越多，累積越多抽獎機會，最高上限可得500組序號；此外，為獎勵多日遊，登錄南投合法旅宿發票，滿200元額外再獲一組序號，最多累積500組序號，週週抽出玩爆南投超值福袋，內含住宿券、風景區或遊樂區門票、體驗券與伴手禮兌換券。隨著活動開跑後續還有更多加碼活動，最高可享有四重抽的優惠方案。

南投縣政府表示，此次活動可說是動員縣內資源，國稅局南投分局配合此次活動推出捐贈發票加碼抽方案，只要在本活動網頁綁定雲端發票者且符合活動資格，在捐贈期限內捐贈給南投縣已申請捐贈碼之愛心慈善團體，每捐贈一張發票即為一次抽獎機會，最大獎可抽到價值3萬5千元的自由行抵用券。

適逢年末的旅遊旺季，享有觀光首都美譽的南投縣也準備好許多觀光活動歡迎民眾前來，七城騎跡自行車、溫泉季，以及萬眾矚目的南投花卉嘉年華等，活動一路持續至明年五月，南投縣政府也將整合縣內資源，陸續公布驚喜加碼的優惠內容。