南澳大震搖超久　草屯髮廊店員顧客3人嚇得玩起「123木頭人」

記者高堂堯／南投報導

宜蘭縣今天中午1時許發生地震，芮氏規模高達6.5，南投地區幸未傳出災情，但因搖晃時間稍久，仍造成各地縣民一陣驚慌失措；草屯鎮某髮廊的櫃檯小姐「小蔓」等3人在地震時一度「定格」長達10秒，猶如在玩「123木頭人」，也讓兒時曾經歷921大震慘況的小蔓不禁直呼：「很可怕！」

▲出身921重災區中寮鄉的髮廊妹小蔓回顧今午地震，仍心有餘悸。（圖／記者高堂堯翻攝）

根據中央氣象局監測資料，今天這起地震發生在中午1點11分，地點為宜蘭縣政府南方22.7公里的南澳鄉境內，地震規模6.5，所幸深度尚達66.8km，包括南投等多個縣市最大震度皆達4級。

地震發生時，一名男性顧客正穿著白色理髮袍，坐在草屯鎮某髮廊裡消費，由老闆娘親自操剪，小蔓則在顧櫃台；從監視錄影畫面看來，小蔓立刻站起走出櫃檯，手扶在心口，狀甚恐慌，老闆娘也停下手邊動作、拉著顧客的領角，2人隨即全身僵止、一起望向店外，時間達10秒鐘，期間顧客也不安地到處轉頭張望，待震動停止，3人才恢復正常活動。

▲草屯髮廊妹小蔓在地震時扶著心口走出櫃檯。（圖／記者高堂堯翻攝）

小蔓接受媒體採訪時，表示當時有嚇一跳，在想到底要不要逃？所以「定格」了10秒鐘；出身22年前921重災區中寮鄉的她說，現在心裡還是有一點陰影，發生稍大的地震就會覺得很可怕。

▲草屯某髮廊店員顧客3人在地震時嚇得維持這個姿勢10秒鐘。（圖／記者高堂堯翻攝）

相對來說，老闆娘則顯得臨危不亂，她霸氣表示，當時因為客人在猶豫要不要跑，「我在想要怎麼保護他！」不過默默地觀察了一下後發現沒事，就繼續剪髮，她表示有感覺這次震動稍微大了點，但至少意識是清醒的，要逃跑或如何自保都可以。



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