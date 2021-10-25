脫下軍裝變身咖啡達人！他接單烘焙新鮮咖啡　開創事業第二春

▲榮民陳振忠退伍後找到事業第二春，成功變身咖啡達人。（圖／台東榮服處提供）

記者王兆麟／台東報導

榮民陳振忠軍旅生涯23年半，退伍後從事反毒演講工作，鼓勵年輕學子「喝真咖啡，不喝毒咖啡」。因緣際會在榮服處鼓勵之下參加咖啡微型產業創業訓練班及台東榮服處下午茶輕食班，隨後再分別參加創業諮詢，針對產品包裝、訂價以及市場區隔等接受輔導建議。

經過咖啡微創產業訓練班、飲料調製等課程並獲得證書，另參加「陶朱公計畫」在江明華老師接續輔導之下得以將興趣形成專業進而從事咖啡業。2018年JONATHAN COFFEE正式商業登記為「振忠八八咖啡烘焙坊」進入新的紀元。

陳振忠堅持每週接單烘焙，讓顧客得到最新鮮最好的咖啡，享受咖啡最佳賞味期的好滋味。振忠八八願景咖啡館核心理念有三：一是永續經營，穩健發展；二是為健康而喝，維持頭腦清晰與活力；三是持續終身學習，面對問題只要有想法就會有辦法，不畏艱難。

創業迄今已三年有餘，深深體認創業是人生所學之統合戰力發揮，亦是理想與現實環境的調和，發展出既能保有己身風格路線，又能被市場環境接受的態樣。陳振忠感謝榮服處攜伴相隨展望未來，在榮服處與親友等支持下，將繼續努力，提供更好的服務，願大家一起健康。