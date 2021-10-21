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退輔會67周年慶暨第43屆榮民節　埔榮表揚模範榮民贈國旗口罩

▲埔榮醫院慶祝榮民節，慰問傷病榮民並向榮民致敬。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院慶祝榮民節，慰問傷病榮民並向榮民致敬（下同）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

為慶祝行政院退輔會成立67周年暨第43屆榮民節，台中榮總埔里分院院長徐慰慈至院內病房及附設護家慰問傷病榮民、表揚模範榮民；徐慰慈表示，退輔會為感謝並彰顯榮民對國家社會的重大貢獻，製作多部以榮民奉獻事蹟為題的微電影，也呼籲榮民和國人踴躍觀看。

徐慰慈今率埔榮同仁致贈鮮花及營養品給榮民們，活動中表揚林順三、李居州、趙春禮及劉翔國等4位模範榮民，肯定他們平時熱心公益、待人親切並主動協助其他住民的善舉；院方特別感謝惠康基金會贊助經費，及榮民榮眷基金會也發送國旗口罩，讓全場一遍「旗海」飄揚、氣氛熱鬧又溫馨。

▲埔榮醫院慶祝榮民節，慰問傷病榮民並向榮民致敬。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲埔榮醫院慶祝榮民節，慰問傷病榮民並向榮民致敬。（圖／台中榮總埔里分院提供）

徐慰慈指出，退輔會主委馮世寬相當重視榮民的居住環境，督促院方除全力防疫，照顧榮民的腳步也不能停歇，持續進行改善工程讓醫院朝公園化方向邁進、打造更美好的照護環境；今年度院方照顧服務員改自行聘僱，不僅讓平均年齡年輕化，也提升照護品質，台中榮總也有更多總院醫師至分院服務，讓榮民們過得更健康舒適。

埔榮長住榮民朱伯伯說，徐慰慈上任以來，整個醫院感覺煥然一新、變得更漂亮，住民也獲得更好的生活環境，他豎起拇指肯定徐慰慈對醫院的貢獻。
 

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