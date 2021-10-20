黑金新商機！生豆線上平台登台18天吸485職人註冊

▲「TYPICA」咖啡生豆交易平台10月才登台，期待創造綠色永續咖啡經濟平台。（圖／TYPICA提供，下同）

消費中心／綜合報導

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人去年共喝掉28.5億杯咖啡，平均每人喝104杯，顯見黑金商機無限；國際新創企業「TYPICA」首創全球唯一線上咖啡生豆交易平台，於今年10月登台，僅18天就有485間台灣廠商註冊，創辦人後藤将更表示「出乎意料！」

「TYPICA」咖啡生豆交易平台10月才登台，主打突破以零時空、價格透明、產銷直接交易，以及大幅調降咖啡生豆交易的低消門檻為主軸，期待創造出綠色永續咖啡經濟平台。

創辦人之一的山田彩音小姐表示，「我在20歲左右就當咖啡烘焙師，我認為精品咖啡市場越來越接近紅酒生態，包含生產者、莊園、當地的風土味道等，都是評鑑一杯好咖啡的重要因素。」

山田小姐在擔任烘焙師時就遇到進口生豆的困難外，她同時也在新聞看見「2050年的問題」，其中就有包含全球暖化、造成嚴重的水資源和糧食問題，更擔心好咖啡的可持續性，才動念創立咖啡生豆交易平台，同時解決價格不穩定、烘焙廠進口不易的2大問題。

TYPICA自2019年11月開始運作，短短1年內快速成長為擁有全世界21國、2000位以上生產者與烘豆師網絡的平台，在日本之外的烘焙廠註冊家數截至10月18日共有769家、日本本國內則超過1000間，而上線僅18天的台灣地區，則有485間註冊，等於每天以27間的速度成長。

後藤将也驚訝「台灣註冊家數真的出乎意料！」，不過後藤将分析，台灣咖啡館密度高居全球第1，對咖啡的需求更是逐年攀升，也不像韓國、歐美等連鎖品牌當道，日本與台灣市場都是屬於「職人匠心」的感覺，不少小規模咖啡店願意提供風味更佳、獨特的咖啡給消費者。

後藤将表示，從日本使用者來看，不僅是連鎖咖啡店、5大生豆貿易商使用TYPICA，在很小的城市自家烘焙的咖啡店，甚至是個人在家，單純喜歡喝咖啡而使用平台交易的個案也都有。「從生產者角度來看，位於南美洲的玻利維亞，大多屬於家族經營的咖啡小莊園，以往都是各個莊園採收咖啡生豆後，進到乾處理廠集合後，用總量去談價格。但我們找到處理廠老闆范先生，讓種植的莊園提供品質佳的生豆，在平台上販售，小莊園也可以創造自己品牌的生豆，以玻利維亞的生豆品質來說，價格可以有3倍價差。」

所以後藤将強調，「咖啡市場很多是封閉的，但其實市場應該是公開的，才能建立共好市場，生產的人有多努力，咖啡風味就有更多樣性變化，當賣家可以自己決定價格，就有動機能培養更好的咖啡原料。」





對於未來「TYPICA」表示2030年的目標，就是期待能提供全世界咖啡產地的咖啡豆，共計77個國家，以透過開發新的莊園，提供多樣高品質生豆，協助生產者進出口相關流程，搭配金流平台，帶給使用者更多獨特的精品生豆。

山田小姐則補充，其實台灣也有風味獨特的咖啡生豆也在積極洽談中；準確切入「黑金商機」藍海市場，打破禁錮的新交易模式也讓TYPICA榮獲，日本GOOD DESIGN AWARD特別獎，後藤将說「想要製造一個好的環境，就要有相對應的努力，咖啡原料品質提高，才能共好循環下去。」