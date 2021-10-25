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新北女力黑嘉嘉登場　親曝6歲栽進圍棋世界「把對手吃掉很好玩」

▲▼新北「女力報到」系列影片－黑嘉嘉。（圖／新北市府提供）

▲新北「女力報到」系列影片－黑嘉嘉。（圖／新北市府提供）

記者杜冠霖／新北報導

新北市政府新聞局自108年起，打造「新北女力」品牌並製播系列影片，本週推出第五集，主角是在新北市秀朗國小成長的黑嘉嘉，擁有靈動大眼、深邃五官的黑嘉嘉，身處男女比例懸殊的圍棋界裡格外引人注目。今年27歲的黑嘉嘉自6歲起便開始接觸圍棋，當時的她只因為「把對手的（棋）子吃掉這件事情，好像很好玩！」便一頭栽進圍棋世界。

因為興趣，面對圍棋這項相當消耗體力和腦力的活動，曾對弈長達七個半小時的她，卻總能樂此不疲，並在過程中不斷進化自己，以堅強實力走上職業棋士之路、展現自我賦權精神。多年來，她不但獲得許多國內、外的圍棋賽事獎項，如今更進一步透過教育推廣傳遞自身能力與經驗，與SDG第五項目標「性平與賦權」相互契合。

新聞局長張愛晶表示，「新北女力」的精神在於傳達賦權（empowerment）精神，今年以「實踐永續」為核心，融合新北市政府致力推動「SDGs」（聯合國永續發展目標，Sustainable Development Goals）導入城市治理的目標，不僅象徵新北市政府「以人為本」的理念與價值，也同時展現新北市的多元與包容。

新北女力品牌曾拍攝30位不同領域的傑出女性，今年第三季新北女力，新聞局以「New Taipei Woman SDG Power」為主題標語，推出10位在自身領域中努力實踐聯合國永續發展目標（SDGs）的「SDG女力」，展現新北女力關懷環境及生態永續、貼近社會脈動，並與世界共好的故事。

第三季女力影片上線至今，已推出5集訪談，除了黑嘉嘉外，還包括以無包裝商店推廣環保理念Unpackaged. U創辦人周孟宣、倡議新住民成為臺灣多元樣貌的鳴個喇叭！緬甸街工作室共同創辦人楊萬利、新村芳書院主理人施岑宜，以及深耕茶鄉活化農創的坪感覺老闆吳姝嫻等。

▼新北「女力報到」系列影片－黑嘉嘉。（圖／新北市府提供）

▲▼新北「女力報到」系列影片－黑嘉嘉。（圖／新北市府提供）

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