2021新北市眷村文化節登場　向勞苦功高女力致敬

▲2021新北市眷村文化節登場，向勞苦功高的女力致敬。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2021新北市眷村文化節」暨「眷村女力特展」開幕活動，於23日在空軍三重一村登場，除了向勞苦功高的媽媽們致敬，也特選眷村代表女性人物，彰顯眷詠年代下不凡的女性精神。活動由崇右影藝科大精采的「意難忘・空軍三重一村」音樂歌舞精華揭開序幕，同時邀請到新北市文化局長龔雅雯現身開幕。

文化局長龔雅雯表示，今年活動以「眷詠年代」為主題，配合防疫，虛實整合系列活動。線上活動包括眷村菜教學、復古老照片徵件、民歌演唱會；實體活動包括眷村女力展及音樂歌舞劇，並首度串聯新北各眷村協會聯合策展，振興藝文，採集新北眷村的故事，讓民眾來到空軍三重一村，立刻融入昔日眷村氛圍。

▲新北市文化局長龔雅雯（左）與空軍三重一村原眷戶蕭將軍夫人（右）入口大門合影。

龔雅雯強調，10月對國家而言別具意義，同時擁有雙十節及臺灣光復節2個相當重要的節日，因此要對國家獻上最高的敬意，並感性感謝眷詠年代下的眷村女力，因為她們用心撐起經濟、用智慧撐起一片天，非常令人感動。

2021新北市眷村文化節線上徵件活動至10月31日止，邀請懷念眷詠年代的大家，一起分享眷村文化的老照片，還有機會獲得精美好禮。「眷村女力特展」則會持續開放參觀。詳情請上「空軍三重一村」網站及臉書粉絲專頁查詢。

▲新北市文化局長龔雅雯（左）與空軍三重一村原眷戶蕭將軍夫人（右）一同欣賞「眷村女力特展」。

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