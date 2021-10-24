快訊／連2大震！新莊20樓「吊掛搖臂」瞬間折斷　救護車急到場

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

氣象局發布最新地震報告，今日13:12地震規模6.5，接著13:12地震規模5.4，而這次地震全台有感，稍早網友在臉書社團「愛新莊我是新莊人」發文提到，剛剛地震太猛就連高空搖臂都折彎了。據悉，當時20樓頂樓吊掛搖臂當場折斷。對此，稍早警消接獲報案後，也立即派遣5、6輛消防車、救護車前往救援，至於詳細事件仍待釐清。

▲吊掛搖臂折斷 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

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另外，根據工地主任清點今天上班工人共16人後，發現並無人受困。