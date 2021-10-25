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社會 社會焦點 保障人權

史上最大宗！地下工廠偽造「雙鋼印口罩」　檢警抄出47萬片

▲▼史上最大宗查獲63萬假口罩。（圖／攝影中心攝）

▲台中地檢署查獲史上最大宗，私設產線所製造的47萬片口罩。（圖／刑事警察局偵查第七大隊提供）

記者林冠吟／台中報導

台中地檢署日前破獲一起史上最大宗的偽雙鋼印口罩案件！台中一間地下工廠私設產線製造醫用口罩、偽造MIT雙鋼印，並將口罩成品分放在三處倉庫，藉此來躲避警方的追緝，不過仍被檢警查獲，將47萬2300片口罩與偽造MIT鋼印模具，全數查扣。

台中地檢署日前破獲一起私設醫用口罩產線、偽造MIT雙鋼印的地下工廠，經查發現，姚姓男子等人在今年5月私設口罩地下工廠，為躲避警方追查，還將口罩成品放在大肚、龍井和大安等處倉庫，自以為天衣無縫，卻不知早已被警方盯上。

▲▼史上最大宗查獲63萬假口罩。（圖／攝影中心攝）

▲▼被檢警查扣的口罩和MIT模具。（圖／刑事警察局偵查第七大隊提供）

▲▼史上最大宗查獲63萬假口罩。（圖／攝影中心攝）

檢警偵辦後，在同年8月持著法院搜索票，前往姚男的住處和相關可能出沒點，終於將一行人逮到，當場查扣非法印有Made In Taiwan共計47萬2300片的各色口罩，與19隻印有MIT的鋼印模具片。

台中地檢署也向民眾呼籲，此次案件中所幸及時阻止，才未讓非法口罩流入市面，以確保國民生命及身體安全，同時也請民眾不要購買無完整外盒包裝或來住不明的裸包醫用口罩，民眾購買醫用口罩時，除可向藥局洽購外，也應核對外包裝上合身是否有清楚表示衛福部醫療器材許可證字號，以免買到沒有保障的商品，求助無門。

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