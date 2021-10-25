陸限電衝擊／「誰家有剩餘電，我買！」　無錫台商互支援缺電潮

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「誰家有剩餘電，我買！」　無錫台商互支援缺電潮

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲配合限電，無錫不少工廠白天一片死寂。（圖／台商提供）

記者任以芳／無錫報導

大陸各地從7月起實施限電政策至今快三個月，《東森新媒體ETtoday》走訪台商大本營江蘇無錫，當地台商表示，大陸十一長假後才開始正式「限電」。台商鍾捷名受訪表示，一開始拉閘好多工廠的機台都壞了，現在會提前幾天告知限電時間，大家研擬好應對計畫，如果有多的用電額，可低價賣給其他台商使用，一起度過共體時艱。

「本該是熱鬧出貨的工廠，白天卻一片寂靜。」江蘇無錫台商感嘆，現在大家幾乎都成夜行俠，為了配合限電措施，晚上開工將是常態化。台商鍾捷名受訪時說，外界之前報導太誇張，無錫是從10月8日‌開始才有突發限電情況。

據了解，無錫‌‌當地政府8日第一次無預警拉閘，不少工廠機台都壞了，‌‌很多陸企、台企去抗議反應，。正巧《東森新媒體ETtoday》採訪前一天11日正式出台「限電」公文，把企業分成三等類，依照工廠規模，實行「‌做三休三」、「開做五休二」等不同限電政策。

▲▼ 限電、昆山、2021十月公文 。（圖／台商提供）

▲無錫高新區、新吳區十月限電公文 。（圖／台商提供）

至於限電分類標準？無錫政府依照年營業額分成「1234類」。‌‌集成電路、用地超過200畝、年營業額超過10個億以上（單位：人民幣，同下）是第1類。「可以一直做，『限電』時期的功率縮到20%‌‌。比如，半導體廠‌‌不需要20小時去發那麼多電，他可能到夜班的時候他就要自動化了。」

第‌‌2類是封裝周邊，像是半導體廠‌芯片廠封裝、汽車產業、電腦組裝周邊等，可以有序生產，像是「做四休三」、「做五休二」；最後3、4類小型製造業工廠「限電」更辛苦。

台商鍾捷名表示，大型企業還有發電機應急用電量，很多小規模台商很吃虧。無錫每一區限電標準不一樣，比如高新區被分配「做三休三」。有台商直接把自家機台搬到「剩餘」用電額的台商工廠，以買電方式來生產，非常辛苦。

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲無錫台商改成晚上開工，白天工廠沒人上班。（圖／台商提供）

在無錫製造閥門的台商張進益受訪時表示，看到東莞限電後，江蘇無錫「有消息開始吹風」，沒看到正式文件，‌‌大家心裡七上八下的。‌‌直到正式公文出台，「限電」不是「斷電」，如果用到一定的量才會拉閘限電，我們得自己調整用電量，比如過去式100%用電量，縮減成20%或50%。

家族事業從事烘培製造的台商張志豪則說，「9月份無錫開工正常，我們沒有遇到突然限電，直到十月初才開始，但是工廠所屬的行政區有事先通知，沒有突然拉閘。」

張志豪說，「還有3000多萬的庫存，只是不知道可以撐多久。」工廠10月生產線已經安排好，比如，‌員工夜半或者節假日上班；訂單量也得調整，次要生產線暫時停產。

為了應付限電措施，無錫所有台商調整員工班表，錯開白天用電高峰，晚上開工。據了解，無錫至於十月之後限電尚未定案。

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