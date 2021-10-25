等公車遭輾斃！男倒地時「丟出懷中兒」　5歲童醒來狂問：爸爸在哪

▲男子即時將5歲兒推到一旁，才沒讓兒子跟著被輾壓。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

上海一名男子日前抱著5歲兒子在等公車，沒想到公車停靠站時，竟不慎輾壓到男子導致他身亡，而男子倒地時，把懷中抱著的兒子滾落到一旁，男童醒來後不停問「爸爸在哪裡」，畫面令人鼻酸。

綜合陸媒報導，事發於17日晚間7時，一名41歲鄭姓男子抱著5歲兒子在等公車，沒想到涉案6路公車停靠進站時，不慎壓到了鄭男，導致他當場身亡，而他在倒地時，趕緊將抱在懷中的兒子滾落到一旁，才沒讓兒子跟著被輾壓，逃過一劫。

警方獲報後到場，趕緊將現場進行封鎖，死者家屬也被通知趕到現場，一旁目擊者表示，5歲男童還不清楚發生了什麼事，不斷問著「爸爸去哪了」，家屬緊抱著他，不忍告訴他真相，安慰道「沒事，爸爸很快就會回來」。

據悉，事故發生地點距離死者家不到1公里，且事發地附近有斑馬線，還有警示標牌及一個限速40公里的標誌，詳細事故發生原因，仍待警方進一步調查釐清。而當地媒體於18日上午11時許到現場時，前一晚事發公車站的一棵大樹旁，擺放了一束白色雛菊，附有一張卡片上寫道「一路走好」。

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