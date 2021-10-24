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2021台東最美星空音樂會　國際金獎弦樂與布農傳統音樂點亮延平

▲台東最美星空音樂會圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東最美星空音樂會圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

從9月4日開始在台東各個觀星秘境輪番登場的2021台東最美星空音樂會，於23日在延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區舉辦最終場後圓滿落幕，邀請到親愛愛樂弦樂團和Buklavu布谷拉夫文化藝術團帶來的精彩演出，不僅為觀眾帶來撼動人心的夜晚，也為2021台東最美星空音樂會畫下完美的句點，大家相約明年見。

台東縣政府表示，最美星空音樂會最終場邀請到曾獲維也納音樂節絃樂組冠軍的親愛愛樂弦樂團以及Buklavu布谷拉夫文化藝術團演出，Buklavu布谷拉夫文化藝術團由在地部落長者組成，平均年齡60歲，透過音樂和舞蹈推廣布農族傳統文化，由交觀處長余明勳及議員古志成與現場民眾在延平鄉的山河美景下，享受布農族傳統樂舞和國際級弦樂帶來的音樂饗宴。活動更邀請天文專家進行星空導覽，帶領現場民眾以不同的方式遊覽星空。來自台北的陳姓民眾表示，平常居住的地方因為光害嚴重，很少有機會看見如此遼闊的星空，這次的體驗讓他大開眼界！

▲台東最美星空音樂會場落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲舊鹿鳴橋遊憩區舉辦最終場圓滿落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

交觀處長余明勳說，2021最美星空音樂會共舉辦6個場次，雖然受到疫情影響活動有些順延或取消，不過，也累計超過6千人次參與，成為台東夜間專屬的觀光模式。最美星空系列活動也是縣府推動慢經濟的代表活動，因為台東天然沒有汙染的環境，讓台東可以賣起「星空」，讓民眾透過活動體驗最真實的台東生活，而縣府為了降低活動對環境帶來的衝擊，在今年也導入ISO 20121永續性活動管理系統，在整體活動中帶入永續理念，例如從活動前採用無紙化、以電子形式寄發邀卡及製作文宣到活動中帶入永續理念，減少瓶裝水數量改用桶裝水、以可重複使用之電子立牌取代一次性牌面、以太陽能燈具佈置會場、在活動中提倡光害教育宣導並且邀在地藝文團隊演出等，結合Ｅ環境、Ｓ社會、Ｇ經濟3大面向，落實友善環境、推廣社會文化、促進在地經濟等理念。

在今年的活動中也發現許多民眾都不是第1次參加，甚至是刻意安排行程來「追星」，可以看見「慢經濟」正在發酵，這種台東獨有的慢生活讓民眾願意一來再來，不僅是旅遊觀光，更是體驗生活。

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最美星空 延平鄉 台東

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