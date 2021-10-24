台東海岸地區保安林　25日起開放圓規颱風漂流木自由撿拾

▲保安林漂流木。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林區管理處將自110年10月25日至11月23日止，公告分2階段開放海岸保安林自由撿拾漂流木，民眾可進入該林管處轄公告之保安林範圍海灘內以徒手方式撿拾，不開放使用機具。第1階段為110年10月25日起至11月8日止（每日上午9時至下午4時），開放設籍該記號保安林當地鄉、鎮、市之居民得撿拾及協助清理；第2階段為110年11月9日起至11月23日止（每日上午9時至下午4時），擴大開放對象為設籍於台東縣（市）之當地居民；公告撿拾期間該林管處將與臺東縣政府聯合設置林產物檢查站，地點為知本工作站、成功工作站及大武工作站等3處，民眾撿拾漂流木應至檢查站辦理登記。

台東林管處表示，開放期間民眾可撿拾的漂流木不得裁切，且須符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或重量50公斤以下，無國有、公有、私有註記或烙印之漂流木，屬貴重木須逐支登記，非貴重木則可以整批重量計列，撿拾漂流木時請民眾攜帶身分證件，主動到檢查站辦理登記，領取拾得漂流木搬運登記表，以保障所拾得漂流木所有權，就可以安心將漂流木帶回利用，如需以車輛載運徒手撿拾的漂流木，車輛規格以3.5噸（含）以下為限，請民眾配合；提醒民眾，如未依規定登記後搬運，將面臨森林法第50、52條規定罰則，要多多留意。

台東林管處也特別呼籲民眾，如發現有擅撿漂流木或載運貴重漂流木之不法情事，請撥打24小時通報專線台東縣民服務專線1999、林務局0800-000-930或撥打110報案，讓我們一起攜手共同保護國家資產。