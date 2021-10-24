太平洋溫泉季倒數一周結合「曬布節」　温泉專車8人成行每人699

▲花蓮太平洋溫泉季佈置全台唯一雙光影展區，至今已吸引逾5萬人潮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮10月初推出「2021花蓮太平洋溫泉季」佈置全台唯一雙光影展區，至今已吸引逾5萬人潮，今年活動將於10月31日結束，請遊客把握最後一周光影展期；近期在瑞穗溫泉區旁紅葉部落更結合「曬布節」設置全新裝置藝品，歡迎趁天氣微涼泡好湯，就近欣賞部落藝品抽萬元大獎。

觀光處長張志翔表示，「2021花蓮太平洋溫泉季」活動倒數一周，愛泡溫泉拍美照的朋友不要錯過，今年以「英雄美人．雙泉濯暖」為主題，在瑞穗、安通溫泉區以光影美景、繽紛燈廊、裝置藝術等妝點溫泉鄉，遊客泡完溫泉在光影小徑行走，更能感受到悠閒浪漫氣氛。太平洋溫泉季也持續與地方文化連結，延伸瑞穗溫泉區活動場域至萬榮鄉紅葉村，結合「曬布節」邀請擅長以太魯閣織布為創作素材的在地藝術家林介文，於紅葉村入口處設置代表村落精神的裝置藝術作品「Bubu」(太魯閣族語母親之意)，歡迎遊客經過瑞穗溫泉區時，也能停留下來欣賞部落藝品的美。

▲▼瑞穗溫泉區旁紅葉部落結合「曬布節」設置全新裝置藝品。

為回饋參與溫泉季的遊客，活動期間推出豐富好康禮品，只要在瑞穗及安通溫泉區鄰近七個鄉鎮消費滿500元或於合法旅宿業住宿並上網登錄憑證，或至活動26家合作旅宿業住宿或泡湯並集滿兩枚消費戳章，就有機會抽中Gogoro3、Dyson吸塵器、iPhone、iPad、超五星飯店住宿券等萬元大獎。

活動期間至展區拍照打卡現場即可兌換精美禮品，拍照上傳花蓮觀光粉絲團FB指定貼文還可以抽住宿券及泡湯券。想要輕鬆玩的遊客，可以選擇「花蓮溫泉專車」的套裝遊程，一日遊為每日發車，只要8人就成行，從花蓮火車站上車，輕鬆帶您到瑞穗或安通溫泉區享受暖暖的溫泉，每人只要699元。

接續太平洋溫泉季的熱潮，縣府推出11月FUN心玩的「2021花蓮紅面鴨歡樂派對盒」，以及年底連續嗨翻6天6夜的「太平洋觀光跨年節演唱會」倒數迎新年，各大活動不僅精彩萬分，期間更配合振興五倍券推出三大花蓮觀光振興方案，歡迎全國鄉親來花蓮旅遊輕鬆玩、拿好康，把百萬賓士開回家。