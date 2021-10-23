超市買780元「五倍券700+現金100」　店員不找零！她1舉動厲害炸

▲五倍券不能找零，鬧出許多糾紛！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《「五倍券500+現金1千」買800元肉圓！闆娘找300元 數學題考倒眾人》，照理店家要找700元現金，但民眾卻收到300元現金，理由就是「不能用券換現金！」無獨有偶，一名女網友驚呼，看著別位客人買780元的物品，付了五被券700+現金100，店員也直呼不找零，最後一招神化解，讓原PO敬佩不已。

一名女網友在《爆料公社》表示，日前在超市等待結帳，直擊前一位客人買了780元的物品，接著拿出700元的振興券與100元現金，結果收銀員卻回應「振興券不找零喔！」

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顧客點頭表示，「我知道啊，所以我給你700振興券，然後不足80元的，我用現金補啊？」豈料，收銀員似乎腦袋打結，又跳針回應「收你800用振興券不找零啊！」

本以為雙方會開啟一場唇舌戰，沒想到繼續看下去後，客人的高EQ舉止，讓原PO直呼「大開眼界了，反應超厲害！」

原PO還原當時情景，只見客人在商品裡挑呀挑，表示「這個不要了」，店員退刷後，價格變成730元，而客人又拿出一樣商品也說不要，金額恰巧變成700元整，當下客人順理成章拿著700元振興券付帳。

▲五倍券搭配現金結帳，讓店員錯亂了。（圖／記者唐詠絮攝）



正當結帳完成後，客人突然喊話「等等，這2樣我又要買了！」店員又刷了一次條碼，螢幕金額顯示為80元，客人拿出剛剛的100元現金，最後店員則找20元硬幣。原PO站在後頭，不禁笑虧「很納悶，這是什麼鬼邏輯？」

爆笑故事曝光後，網友哭笑不得回應，「哈哈，店員自找沒趣，非要消費者跟他玩，」、「數學邏輯有甚麼障礙嗎」、「應該是（結帳系統）沒有為了振興券特別設計新功能，所以只能靠拆單」、「看完文章，我想知道，結帳系統是白X設計的嗎？不能補差額」。