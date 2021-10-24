愛女被老友討抱揉胸　他氣炸撂人動私刑...判拘40天賠2萬

▲彰化1名女子被父親好友伸掌揉胸。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名陳女平日稱父親的老友施男(62歲)「阿爸」，去年4月被「阿爸」揉胸討抱抱，陳父得知後氣炸了，找了妹婿及妻舅上施男家理論，將他打成熊貓眼還爆發拉扯，施男一狀提告傷害及精神賠償70萬元，彰化地院審理，認為施男性騷擾在先，因此判處陳男拘役40日，及精神賠償金2萬元。

這起案件發生在2020年4月6日，陳女到施家拿乾燥花，欲離去時「阿爸」施男表示要討抱還貼胸，陳女放手後轉身要離開，突然從後方環抱雙手貼在她的胸部揉胸，女方隨即將他手撥開快步離去並報警，去年12月一審判決，被依違反《性騷擾防治法》判處5月，施男不服上訴，今年4月二審維持原判，全案確定不得上訴。

陳女父親得知女兒被性騷擾後，去年7月逕自找了妻舅、妹婿至施男家理論，一見施男就朝臉部揮拳，雙方陷入拉扯，導致施男左眼、左臉、鼻樑及左拇指挫擦傷等傷害，對陳男提告傷害，而施男遭揍後常感情緒恐慌憂鬱，請求精神撫慰金70萬元。

彰化地院審理，陳男坦承傷人，願意賠償醫藥費770元，但賠償精神撫慰金70萬元不合理，最多賠2萬元。民事庭認為施男受傷的原因是因為曾對陳男女兒性騷擾，才會引發陳男徒手拳毆及拉扯，因此造成經常性失眠、情緒恐慌不安憂鬱等情形，又提不出相關佐證的醫療資料，請求賠償70萬元，尚屬過高，認應以2萬元為適當。

至於施男提告陳男傷害刑事部分，法官認為，陳男犯罪動機，獲悉女兒疑似遭同為父執輩施男性騷擾後，情緒失控出手傷害對方，這是身為父親人性常情，更難謂惡劣，判處拘役40天，並得易科罰金。