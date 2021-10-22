女鎮代衝主秘室找不到人　電話一打更火「掃空桌面」判罰3千

▲溪湖鎮代楊淑靜毀損公物判罰3千元。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮民代表楊淑靜今年3月2日因一起里民陳情案，跑到公所主秘室，卻找不到主秘，當下改用電話聯繫，不料雙方溝通不良，楊女火大徒手將辦公桌上的木製三角職名牌、公文盒全部掃落，因此挨告。彰化地院一審判決，認為楊淑靜涉犯毀損他人物品罪，判處罰金3千元。

法官審酌楊淑靜身為民代，不思以理性方式解決問題，竟在溪湖鎮公所做出毀損犯行，固然有所不當，但公物損害輕微，且楊淑靜事後願意和解，因溪湖鎮公所不願意而未能和解，難認定楊淑靜犯後態度不佳，法官依犯罪的動機、情節、被告智識為高中肄業等一切情狀，判處罰金3000元。

▲楊淑靜去年才與鎮長丈夫爆發肢體衝突住院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

楊淑靜去年才因懷疑鎮長丈夫楊鴻源頻繁出入鎮長室，引發對方不滿，雙方一言不合爆發肢體衝突，雙方掛彩，事後兩人互告對方傷害，彰化地院今年4月審結，依傷害罪判楊淑靜拘役50天，楊鴻源拘役55天。

楊淑靜在地方有鐵娘子稱號，為人海派，如今再因公所掃落主秘室的公用物品，涉犯毀損他人物品罪，地方政壇耆老說，有話就好好講，動手就是不對的，但為了地方公眾事務，雙方如果都退一步，火爆場面就不會發生。