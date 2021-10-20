竹聯幫小弟單槍匹馬討債慘遭5打1　「潑蟑之亂」主嫌又搞事

記者黃宥寧／台北報導

北市北投稻香路19日21時發生一起聚眾鬥毆，自稱竹聯幫弘仁會許嫌單槍匹馬，欲向北山會聯盟許男討工程款債務，許男不在家，許嫌竟耍狠、要他家人付10萬元才肯離去，許男表弟吳男得知，便撂潑蟑主嫌吳安永等5人到場助陣，過程中雙方互相嗆聲，持磚頭、辣椒水毆打許嫌，訊後依聚眾鬥毆，恐嚇、傷害等罪移送士林地檢署偵辦。

▲北投自稱竹聯幫弘仁會許姓男子單槍匹馬討債反遭毆打。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，起因是犯嫌許O翔（32歲）因債務糾紛前往稻香路，欲向許姓債務人索討債務，豈料他人不在家，許嫌當場「牙起來」恐嚇「我是竹聯幫弘仁會的，你兒子欠工程款，不拿出來我沒辦法交代，我就會持續來」，當場要求許男爸媽交出10萬元，此時老人家立刻打給兒子的表弟陳男（36歲），陳男聽聞立刻撂友人、也就是「潑蟑主嫌」吳安永（26歲）、何男、張男、唐男等人前往助陣。

義警大隊5月間在中山區鉅星匯餐廳舉行交接典禮聯誼餐會，將近700人出席，包括雙北警局長陳嘉昌、黃宗仁、大安區所有分局員警代表，及多位議員，不料，吳安永等人持裝滿蟑螂的袋子，衝向2樓櫃台丟擲後逃逸，瞬間滿地都是蟑螂，也被依妨害秩序起訴，當時吳安永聲稱「蟑螂是他買的，計畫也是他獨自決定，與朋友無關」。

到場後雙方形成5打1局勢，但許嫌也不是省油的燈，不斷嗆聲，吳男等人因不滿許嫌不斷出言恐嚇，便拿起路邊磚頭、辣椒水等暴力手段毆打許嫌，所幸警方出動快打部隊，雙方戰火才稍平息，但許嫌卻不斷哀嚎自己受傷，警方也將他帶往醫院，送醫後尚無大礙。

全案經偵訊後將陳男等共6人依刑法聚眾鬥毆，恐嚇、傷害等罪，許O翔依涉嫌恐嚇、傷害等罪移送士林地檢署偵辦。對此，北投分局呼籲，任何不法份子挑戰公權力的行為，警方絕對不會坐視不管，必定嚴辦到底，將影響社會暴亂弭平，以維護治安平穩。