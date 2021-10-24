OL上瑜珈課慘遭「雙手滑進內衣」　爆哭控印度籍教練伸狼爪

▲OL表示在瑜珈課堂中遭到印度籍教練性騷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台北一名OL指控印度籍男瑜珈教練，指出先前在信義區一處瑜珈會館上完課後收操，大家都趴在瑜珈墊上做「大休息」動作，她卻被男教練以按摩為藉口趁機「雙手滑進運動內衣」襲胸。教練喊冤指OL說詞偏頗，表示當時手部位置若要襲胸根本不符人體工學；然而法官不採信男方說詞，依性騷擾罪判刑3年、得易科罰金9萬元，民事部分法官則判賠5萬元。

判決書指出，該名OL去年5月21日上午到瑜珈會館上課，9點課程準備結束前，課堂學員都依印度籍教練的指示進行「大休息」動作。她趴在瑜珈墊上，雙手交叉擺放在額頭上，此時教練走過來表示能提供按摩幫忙放鬆，於是她點頭答應，沒想到對方雙手趁機從肩上往前滑進運動內衣內，觸摸她的胸部和乳頭2次。

OL事後在更衣室才敢放聲大哭，告訴其他學員自己的經歷，並且顧慮到有學員的課堂數多，希望讓對方知道教練做出的事情，提醒對方小心。台北地院今年一月依性騷擾罪刑，判處印度教練3月徒刑、得易科罰金9萬元，並且必須在判決確定後驅逐出境。

OL另外提起民事訴訟，表示即使教練已被驅逐出境，但因自己仍身心受創，因此要求賠償5萬元。

教練隔海透過律師喊冤，指刑事訴訟期間因得知父親病重，焦急想返回印度探望父親，才會迫於無奈之下撤回上訴，意指雖然刑事判決已定，但他撤回上訴並非認罪。此外他表示自己是持有專業瑜珈教練證照、一般泰式按摩和進階泰式按摩療法證照的專業人士，案發當時是因發現OL背部有問題，詢問後得知對方有背痛才進一步詢問是否可幫忙按摩緩解，這是他在課堂中一向有的習慣，從來沒有藉此性騷學員。

教練更表示他按摩的位置是中背和脊椎兩側，與OL聲稱從肩膀向下滑入運動內衣裡的手部位置不符，是不符人體工學的動作，而且OL身穿緊貼身體的運動內衣，不可能輕易就能滑入。此外也有證人在課堂上證稱，當時教室裡相當安靜，並沒有聽到特殊的聲音。

不過法官認為OL事後在更衣室大哭，屬於性騷擾被害人正常的反應，且認為雖然動作可能不符人體工學，但「雖屬不易，仍非不可能為之」，因此判賠教練須賠償5萬元，全案可上訴。