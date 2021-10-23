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創美同心，融情同行　助力台青圓上海創業夢

記者趙禕/上海報導
藝術分享、集市聯歡！一場既有濃厚文化氣息，又有歡樂市集氛圍的活動，今天在上海市長寧區虹橋街道上演；這是第二屆兩岸青年創新同行計畫「創美同心，融情同行—兩岸青年設計師城市空間藝術與生活分享薈」和「2021年上海城市空間藝術季虹橋展區開幕」攜手啟動的盛會。活動還成立「兩岸青年藝術聯盟」，集結更大的平台力量，促進兩岸青年攜手交流發展。

▲「創美同心，融情同行—兩岸青年設計師城市空間藝術與生活分享薈暨2021年上海城市空間藝術季虹橋展區開幕」今天啟動。（圖／記者趙禕攝）

▲「創美同心，融情同行—兩岸青年設計師城市空間藝術與生活分享薈暨2021年上海城市空間藝術季虹橋展區開幕」今天啟動。（圖／記者趙禕攝）
兩岸青年創新同行計畫是由眾創空間馬克滬和眾多兩岸文化創意界人士共同發起，為服務支持兩岸青年攜手創新創業的活動；今年的計劃集合了兩岸青年設計師攜手社區微更新設計、藝術作品展、融情國際社區文創行動，及台灣好物集市、台青創業故事分享、台胞生活分享等；既是兩岸青年創新商業實踐的融合，也是「美好社區，美好假日，美好生活」兩岸生活情感的交流融合，成為2021年上海城市空間藝術季的一大亮點。

▲由虹橋街道與聯盟台青設計師對接合作改造的黃金城道步行街。（圖／記者趙禕攝）
▲由虹橋街道與聯盟台青設計師對接合作改造的黃金城道步行街。（圖／記者趙禕攝）
長寧區區委常委王羅清表示，長寧區長期以來一直積極創造條件，將區域建設發展同擴大兩岸交流合作緊密融合，為台灣青年學習、就業、創業、交流提供更多機會，創造更好條件；希望兩岸青年把握機遇，多交流、多融合、多參與、多實踐、多創新、多拓展，展現個人所長，奉獻智慧力量，做出品牌效應。長寧區將繼續支持兩岸青年創新創業，提供在滬發展的舞台和平台。

▲長寧區區委常委王羅清。（圖／記者趙禕攝）
▲長寧區區委常委王羅清。（圖／記者趙禕攝）
今天的活動還由馬克滬聯合台灣的錦沅青逸雅集發起成立「兩岸青年藝術聯盟」，希望集結更大的平台力量，促進兩岸青年攜手交流發展。活動由上海市台辦副主任陽禮華、長寧區區委常委王羅清等人共同啟動。上海馬克滬文創平台創始人姚旭說：「美就像一顆顆珍珠，在兩岸青年設計師裡、在城市裡、在街道裡發光，希望這個平台能把美麗的珍珠串成項鍊，為我們的城市，為我們的美好社區發揮平台的價值和作用，也期待未來兩岸青年設計師能有更多的合作交流。」

▲上海市台辦副主任陽禮華、長寧區區委常委王羅清等人共同啟動「兩岸青年藝術聯盟」。（圖／記者趙禕攝）
▲上海市台辦副主任陽禮華、長寧區區委常委王羅清等人共同啟動「兩岸青年藝術聯盟」。（圖／記者趙禕攝）
▼姚旭(圖右)介紹「兩岸青年藝術聯盟」Logo，期許兩岸青年設計師心手相連，如大雁同飛般的創造大業。（圖／記者趙禕攝）

▼姚旭介紹「兩岸青年藝術聯盟」Logo，期許兩岸青年設計師心手相連，如大雁同飛般的創造大業。（圖／記者趙禕攝）
曾經設計過上海世博會吉祥物海寶和多項活動與機構吉祥物的著名設計師巫永堅，在現場和大家分享他在設計上的經歷與期許；另外還有長寧區虹橋街道辦事處主任郭凱與上海城市公共空間設計促進中心主任徐妍、台灣資深設計師黃于誠、台灣青年設計師周百祥、古北社區台灣居民崔鎮遠共同探討「美好社區」建設。

▲設計師巫永堅分享他在設計上的經歷與期許。（圖／記者趙禕攝）
▲設計師巫永堅分享他在設計上的經歷與期許。（圖／記者趙禕攝）
▼設計師們共同探討「美好社區」建設。（圖／記者趙禕攝）

▼設計師們共同探討「美好社區」建設。（圖／記者趙禕攝）
除了室內的活動之外，今天活動還有一項重頭戲，上海虹橋社區─兩岸美好生活市集，在緊鄰的黃金城道上舉行，吸引許多附近社區的居民和前來休閒逛街的民眾駐足參與。

▲▼上海虹橋社區─兩岸美好生活市集吸引許多民眾駐足參與。（圖／記者趙禕攝）
▲▼上海虹橋社區─兩岸美好生活市集吸引許多民眾駐足參與。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海虹橋社區─兩岸美好生活市集吸引許多民眾駐足參與。（圖／記者趙禕攝）

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