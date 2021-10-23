中選會宣布：罷免案通過　陳柏惟7天內公告解除職務

▲立委陳柏惟向支持者鞠躬道謝。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

中選會今晚宣布，第10屆立法委員陳柏惟罷免案投票結果，根據台中市選舉委員會開票統計結果，投票結果有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為通過，中央選舉委員會將於28日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。

中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第1項及同法施行細則第51條規定，立法委員罷免案投票結果，應由該會審查，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果。又依同法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

▲陳柏惟向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）



中選會指出，第10屆立法委員（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4,976人，投票人數為15萬2,567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1,332票，其中同意罷免票數為7萬7,899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3,433票，佔48.52％，無效票為1,235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。