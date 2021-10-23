史上第一位被罷免立委「投票率創新高」　陳柏惟維基被更新啦！

▲陳柏惟與支持者合照留念。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟成為史上第一位被罷免的立法委員，中選會晚間發布新聞稿指出，罷免案投票結果為通過，4年內不得為同一公職人員，候選人將於28日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。對此，PTT也有鄉民發現陳柏惟的「維基百科」資料已被火速修改。

中選會指出，第10屆立法委員（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，投票人總數為29萬4,976人，投票人數為15萬2,567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1,332票，其中同意罷免票數為7萬7,899票，佔51.48％；不同意罷免票數7萬3,433票，佔48.52％，無效票為1,235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

▲蘇貞昌鼓勵陳柏惟「一時的挫折不要氣餒」。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）



中選會說明，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。其中陳柏惟罷免案投票率51.72%，是自2016年修法降低罷免門檻後的新高紀錄，超越2020年前高雄市長韓國瑜罷免案42.14%。

另外，陳柏惟罷免案不同意票7萬3433票，也超過1994年時任國民黨立委洪秀柱罷免案的不同意票6萬5545票紀錄。成為史上首位被罷免成功的立委。

PTT鄉民晚間發現「陳柏惟的維基百科已更新啦」，多了一句「2021年10月23日，在台中市第二選舉區舉行的罷免投票中被罷免，成為中華民國歷史上第一位被罷免的立法委員。」

▲陳柏惟的維基百科秒更新。（圖／翻攝自PTT）



網友紛紛留言「公民課本又多一個要記了」、「至少是當第一個，值得」、「名留青史」、「學測又多了一題考題了」、「一個市長、一個立委、一個議員，太民主了」。

▲陳柏惟上台向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）