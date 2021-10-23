「中華民國史上第一次有立委被罷免」　國民黨：一起見證民主勝利

▲國民黨表示刪Q成功是台灣民主的勝利。（圖／翻攝國民黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案今投開票，稍早同意票數已經突破門檻73744票。國民黨23日表示，這是台灣民主的勝利，遺憾的是罷免過程中，執政的民進黨包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、黨籍立委們，用分化對立、惡意指控國民黨的方式來轉移焦點「這一場漫長的民主聖戰」。

國民黨透過臉書表示，今天，我們一起見證了台灣民主的勝利。國民黨要向近7萬8千位台中大肚、烏日、龍井、沙鹿、霧峰這五區所有的鄉親表達最高敬意，大家不畏懼執政黨動用國家機器的打壓、不畏懼任何汙名化的指控，今天站出來勇敢用選票表達在地鄉親的聲音。

國民黨強調，這是中華民國史上第一次有立法委員被罷免，我們同樣見證，台中鄉親寫下了臺灣民主歷史新的一頁。「我們要向臺灣民主表達最高的敬意」，這是一場在地鄉親的勝利、台灣民主的勝利，也是全國民眾都在看的，我們人民的勝利。

國民黨批評，國民黨永遠站在民眾這一邊，我們支持在地鄉親，一直堅決主張的反毒、反萊豬、反空汙。經過這場罷免，證明大家已經看破執政黨的手腳，美中台三邊關係不會再被綠營當成選戰工具，在地民意更不能讓一位傲慢的立委，只憑藉「抗中保台」的意識形態口號，就可拿來做為欺騙人民的藉口。

國民黨質疑，遺憾的是，在罷免過程當中，執政的民進黨包括蔡英文、蘇貞昌、黨籍立委們，用分化對立、惡意指控國民黨的方式來轉移焦點，甚至想要把這場罷免，變成又是一個抗中保台口號式的選戰，大家已經受夠了。

國民黨強調，如果政治人物在選舉的時候喊抗中、反中，當選後卻問政荒腔走板、不務正業、不為人民的需求著想，人民就會發揮民主的力量，把他們手中的權力收回來。接下來，年底還有攸關台灣未來的四大公投要決戰，這四張公投票除了堅持是非對錯、保衛台灣人民的福祉以外，也是對蘇貞昌的不信任投票、對民進黨政府的不信任投票，只有人民發出怒吼，對傲慢的當權者「教訓、教訓、再教訓」，才能讓執政黨「謙卑、謙卑、再謙卑」。

國民黨呼籲，民意已經開始抬頭，未來要讓當權者不敢再傲慢、政客不敢再說謊。今天大家先贏了一場戰役，但為了台灣的未來，這一場漫長的民主聖戰，我們還要一起繼續拼下去，國民黨也會和大家一起團結奮進、全力以赴。