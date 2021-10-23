林昶佐成新目標　王浩宇憂「散昶」成真：國民黨將掌握國防委員會

記者柯沛辰／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過，是史上首位遭罷免的立委。對此，桃園市前議員王浩宇認為，國民黨下一個目標可能是無黨籍立委林昶佐，倘若真的「散昶」成功，藍營將掌握國防委員會。

陳柏惟遭罷免，國民黨台北市議員王鴻薇分析，背後有3大政治意義，包括「抗中保台牌」失靈、民進黨全黨陪葬、不信任投票效應啟動，並暗喻下一個被罷免的可能是林昶佐。

國民黨前立委陳學聖則在臉書PO出賀圖，慶祝王浩宇、陳柏惟雙雙被罷免，「被罷連線，高雄相見！」

王浩宇不以為然，在臉書發文反嗆陳學聖，「我們兩個都是在艱困選區選上，而你連在最順風深藍的選區都選不上，所以連被罷免的資格都沒有」、「我跟刪Q至少在艱困選區當選，你陳學聖敢來高雄選嗎？」

此外，王浩宇也表達擔憂，若林昶佐成為下一個遭罷免的立委，「國民黨將掌握國防委員會」。貼文一出，許多支持者也紛紛留言，「擔心萬華」、「希望有住家在萬華中正的朋友趕快把戶籍遷回去」、「民進黨應該正面對決吧、凸顯罷免門檻的不合理，思考修罷免法」、「有時候真的覺得台灣人會四百年都被殖民當次等人真的不是沒原因...」

▲桃園市前議員王浩宇表示，若「散昶」成功，國民黨將掌握國防委員會。（圖／翻攝王浩宇臉書）

不過，也有人質疑，「立法院委員會每個會期都會重分配不是嗎？」、「你是在欺騙誰啊？國防委員會，民進黨還是可以重新提名的呢，民進黨在國會占大半，不要欺騙無知的支持者」、「你除了會造謠，還會幹嘛」、「前有扶龍堅，後有罷免宇，建議你還是別開金口了，刪Q最佳助選員！」

立法院外交及國防委員會第10屆第4會期名單顯示，民進黨有6席，包括游錫堃、王定宇、蔡適應、羅致政、趙天麟、何志偉；國民黨則有5席，分別為馬文君、江啟臣、廖婉汝、陳以信、溫玉霞；台灣基進1席，陳柏惟；無黨籍1席，林昶佐。

▼王鴻薇暗示，下一個被罷免的很可能是林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）。

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