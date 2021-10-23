票數緊咬差3千！網曝「1數據」決定陳柏惟去留：看就知道結果了

▲挺Q總部。（圖／攝影中心）

記者曾筠淇／綜合報導

台中市第二選區、台灣基進黨立委陳柏惟罷免案於今（23）日投票，目前正在開票中，由於票數咬很緊，因此不少人都看得相當緊張。針對選情最後結果，就有網友分析，如果是「55波」的話，投票率就是決定陳柏惟去留的關鍵。

目前陳柏惟罷免案仍在開票中，截稿前同意罷免票有6萬737票，不同意罷免票5萬7118票。不過依規定，若要罷免陳柏惟，除了同意票要大於不同意票，同意票數還必須達到7萬3744張的門檻。

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就有不少網友分析，稍早票數咬很緊，呈現「55波」，陳柏惟是否會被罷免的關鍵就在於投票率，「55波，投票率沒5成反而會輸」、「投票率不高的話55開等於罷免失敗，因為有25%門檻」、「投票率很關鍵」、「關鍵看投票率了，投票率不到45%，3Q就穩了」、「看投票率就知道結果了」、「投票率低才對3Q有利，不然贊成肯定會過25%」、「投票率高，門檻很容易達標，就剩同意跟不同意正面對決」。

根據選委會統計，此次投票人數為29萬4976人，投票所共258所，投票率為52.63%。

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▲挺Q總部有不少支持者。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，陳柏惟言詞犀利，且在任期爆出些許爭議，因而得罪不少人。罷免團體「刪Q總部」領銜人楊文元過去曾是陳柏惟的支持者，但之後卻認為對方做得不好、行為脫序、政見跳票，所以失望發起罷免活動。

陳柏惟2020年參選台中市第二選區立法委員選舉，以11萬2839票、51.15%得票率贏過國民黨的顏寬恆。本次投票人數為29萬4976票，依規定，罷免案同意罷免門檻為選區投票人數的四分之一，因此需要7萬3744張「同意票」，且同意票數要多於不同意票數，罷免案才算通過。