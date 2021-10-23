史上最高！陳柏惟罷免投票率飆52.63%　高出韓國瑜10.49%

▲台中第二選區立委陳柏惟罷免案投票率突破5成，創罷免案史上新高 。（圖／記者陳凱力攝）



記者游瓊華、陳凱力、白珈陽／台中報導

台中第二選區、基進黨立委陳柏惟罷免案今天投票，天氣晴朗，吸引不少民眾前往投票，下午四點鐘投票結束，台中市選委會公布接近5點投票率為52.63%。東海政治系教授沈有忠表示，這場罷免最終還是回到藍綠基本盤，5成投票率也遠高於罷免黃捷、王浩宇甚至前高雄市長韓國瑜案，創下罷免史上新高。

攤開數據，前高雄市長韓國瑜罷免案，投票率為42.14% ，罷免成功；前桃園市議員王浩宇罷免案投票率28%，罷免成功；高雄市議員黃捷罷免案投票率41%，罷免失敗。這次陳柏惟罷免案，中午過後投票率已經突破34%，下午兩點過後更是突破40%，4點投票完畢，到五點前統計，投票率達52.63%。

根據選罷法規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。台中市選委會於10月13日公布台中市第二選區投票人數，總計總計29萬4976人，換算同意門檻四分之一，需要7萬3744張同意票，罷免才算通過。台中市第二選區投票人數，包括沙鹿區7萬3357人、烏日區6萬1037人、大肚區4萬5309人、龍井區6萬2032人、霧峰區5萬3241人，總計29萬4976人。