陳柏惟罷免案「55開」票數咬超緊　鄉民狂喊刺激：之前都差距很大

▲陳柏惟今早投票時臉色凝重。（圖／記者游瓊華攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台中市第二選區、台灣基進黨立委陳柏惟罷免案於今（23）日投票，目前正在開票中，票數「55開」，讓不少網友看了相當緊張，紛紛直喊「票數也咬太緊」、「這次算是咬最近的吧？之前的差距很大」。

陳柏惟罷免案目前正在開票中，票數是「55波」的情況，贊成票與反對票差距很小，讓不少網友覺得相當刺激，在PTT引發熱烈討論，「55波也太刺激了吧」、「好像55波欸！真刺激」、「55波有夠厲害」、「竟然55波」、「超刺激，55波可能要6點左右才知道結果」、「真的咬得超緊」、「咬成這樣，跟韓國瑜及黃捷不同」。

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還有些網友認為，票數既然是55開，那「3Q挺過」的機會可能還是稍微高一些，「55開，3Q挺過的機率比較高吧」、「真的咬好近，3Q應該會挺過」、「我猜可能3Q可能挺得過」、「不同意挺多的啊，3Q過關了吧」。

據了解，陳柏惟言詞犀利，且在任期爆出些許爭議，因而得罪不少人。事實上，罷免團體「刪Q總部」領銜人楊文元過去曾是陳柏惟的支持者，但之後認為對方做得不好、政見跳票、行為脫序，所以才會失望發起罷免活動。

陳柏惟2020年參選台中市第二選區立法委員選舉，以11萬2839票、51.15%得票率贏過國民黨的顏寬恆。由於罷免案投票人數總計29萬4976人，依規定，罷免案同意罷免門檻為選區投票人數的四分之一，因此需要7萬3744張「同意票」，且同意票數要多於不同意票數，罷免案才算通過。

▼刪Q領銜人楊文元。（圖／記者游瓊華翻攝）