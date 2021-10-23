驚悚畫面曝！嬤推娃娃車載孫過馬路遭撞飛　女駕駛慌喊：怎麼辦

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓女子本月19日清晨開車行經中壢區延平路中壢警分局前，突然發現前方有人推著嬰兒車，賴女反應不及當場撞飛一對祖孫，警方值班員警立即趕出處理，並打電話請119消防救助人員將祖孫送醫，幸好祖孫被舊時意識都還清醒，但有明顯外傷，當時賴女還直呼「怎麼辦？我沒看到」，員警酒測後賴女酒測值為零，由於受傷祖孫還在醫院救治中，警方尚未製作祖孫筆錄，至於實際肇事原因還在釐清中。

▲賴女19日清晨駕車經過中壢警分局前，突然發現前方有一老婦推著嬰兒車在路上，但已來不及、直接撞上。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲撞飛瞬間。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

中壢警方調查，68歲的賴姓女子19日清晨5時22分許，駕車經由中壢區延平路往南下平鎮方向行駛，行經中壢警分局前時，未發現前方有94歲范姜老婦正推著載有1歲的孫子橫越馬路，由於速度不慢當場將祖孫2人撞飛，巨大撞擊聲驚動中壢派出所值班員警，趕緊衝出來幫忙叫救護車。

▲撞飛後老婦與嬰兒車趴躺路上。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

賴姓女子肇事後還未下車，愈見員警到場還直呼「怎麼辦？他們走在中間我沒看到」，員警則要賴女趕緊下車，經酒測後頸測值為零；受傷的一對祖孫被送上救護車時，幸好意識還清醒，但都有明顯外傷，截至今天為止都還在醫院救治中，警方都還未製作筆錄，警方初步研判，可能因天色昏暗才是肇事原因之一，至於實際肇事責任仍由警方調查釐清中。

▲警方趕緊找來救護車送醫急救。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

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