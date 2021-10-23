　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖男求和被拒竟扯斷女友腳趾　鐵頭功撞破木板被求償120萬

▲桃園市張姓男子遭女子指控於2018年間，無故攀爬侵入其住宅，強吻襲胸還造成其腳趾骨折與腹部挫傷等傷勢，還毀損其家中牆壁等處因而求償120萬元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園市張姓男子遭女子指控於2018年間，無故攀爬侵入其住宅，強吻襲胸還造成其腳趾骨折與腹部挫傷等傷勢，還毀損其家中牆壁等處因而求償120萬元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子與女友感情生變，張男為挽回感情向女友求和遭拒，竟於2018年10月間攀爬進入女友住家，強吻頸部與雙手撫摸胸部等處，女友反抗之際還導致腳趾骨折與腹部挫傷，2人發生口角後，張男以頭部撞擊牆壁木板等處造成嚴重毀損，女子提告強制猥褻附帶民事求償120萬元；法官認為，女子遲至2年後才提告已喪失時效，強制猥褻部分亦未提出實際損害金額為何，女子提起訴訟為無理由，因而駁回女子聲請假執行之訴，還可上訴。

女子主張，張男於2018年10月16日上午9時30分，未經其同意以攀爬其住處陽台後窗戶入侵屋內，並強吻其後頸部，還從後方以雙手環抱並以手觸碰胸部等處，讓其無法抗拒，並受有左腳指第五指挫傷、腹部挫傷等傷害，張男違反其意願方式強制猥褻得逞。

女子還指稱，張男事後基於毀棄損壞犯意，以頭部撞擊毀損其住處牆壁木板，造成木板毀損，總計支出52萬元修繕費用，另張男此舉造成精神上損害，求償62萬元，因此依侵權行為之法律關係，提起民事求償訴，並向法院聲請假執行。

張男則辯稱，2人確實是男女朋友關係，他當時到女子住處是要向她好好談話，但女子卻拒不開門，他才會從陽台進入；至於猥褻部分則是女友加油添醋，當時想把女友拉起，但女友卻蹲下去，他才蹲下去；至於毀損女友住家牆壁事實，張男坦承確有此事，但女友請求金額過高，且經過3年後女友才提起訴訟，時效早已逾期。

桃園地院法官認為，按「時效完成後，債務人得拒絕給付」、「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；法官審酌，女子主張張男於2018年10月16日對其為侵入住居、強制猥褻與毀損之侵權行為，縱認女子主張為真，審酌兩造本即為朋友關係，女子於警詢中自陳內容，足認其於當日即知受有損害，亦已知悉張男為賠償義務人，女子至遲應於2018年10月16日起2年內行使其請求權，卻遲至2020年12月1日始提起本訴訟，足認女子提起本訴訟已逾時效，依侵權行為之法律關係，女子請求被告給付120萬元為無理由，應予駁回。另女子提起訴訟既經駁回，其假執行之聲請，應併予駁回，本案還可上訴。

【更多新聞】

►誆包養誘女外遇害輕生　小王判賠10萬「沒錢」資產全歸妻

►討債談判不成持藍波刀砍人　欠債男臟器外露斷指趴地險死

►下跪求饒仍被藍波刀砍頭8刀　3煞為毒再斷他手腳筋殘虐險奪命

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
快訊／同意票72077！　剩1667票過門檻
快訊／同意票數突破7萬　快到「73744門檻」！
快訊／陳柏惟罷免案　「章魚里」票數出爐
快訊／同意票62433持續領先　挺Q現場氣氛低迷
史上最高！陳柏惟罷免投票率飆52.63%　高出韓國瑜10.4
快訊／同意飆破6萬票！　距罷免門檻只差1.3萬票
陳柏惟穩了？　林濁水預測：同意罷免的「註定達不到25%」
3Q還是刪Q？陳柏惟罷免投票發聲：民主最後一哩路
快訊／同意票過5萬票！　領先快3000票
快訊／陳柏惟罷免案　「總投票率」出爐
快訊／同意票破5000！　雙方激戰咬超緊
陳柏惟罷免案「55開」票數咬超緊！　鄉民狂喊刺激

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化今晚送肉粽　路線圖曝光「勿逗留防沖犯」

驚悚畫面曝！嬤推娃娃車載孫過馬路遭撞飛　女駕駛慌喊：怎麼辦

恐怖「待撞區」畫面曝！Uber停紅燈突暴衝　騎士哀號釀7傷

恐怖男求和被拒竟扯斷女友腳趾　鐵頭功撞破木板被求償120萬

私刑地獄9hrs　電擊烤下體+逼喝尿吃大便+榔頭碎手...原因曝

妹子騎小棉羊載友竟上國道　緩撞車駕駛驚喊「危險」在後護送

絕命終結驚逃版！逆向車陣狂衝畫面曝 1記掃堂腿讓他趴了

恐怖工程車釀禍！「超長吊臂」突伸出巷口　撞爛公車頭玻璃碎噴

快訊／北市信義區驚悚車禍！Uber逆衝對向　6汽機被撞噴釀7傷

她酒後燒炭遭警制止　騎車走人秒罰「拒絕酒測」...一招撤紅單

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

花6萬請油漆「整個家變粗做風」　沒刷完落跑？業者：驗收前被公審

騎士等紅燈突然「怒摔安全帽」 下秒疑似拭淚...網好奇：有故事

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

美校工遇經濟困難每天走1hr上班　老師籌資送暖他收到車鑰匙秒呆住

到底在哪？慌張男車內狂找口罩　翻全身發現「在下巴」友人笑翻

快訊／彰化今晚送肉粽　路線圖曝光「勿逗留防沖犯」

驚悚畫面曝！嬤推娃娃車載孫過馬路遭撞飛　女駕駛慌喊：怎麼辦

恐怖「待撞區」畫面曝！Uber停紅燈突暴衝　騎士哀號釀7傷

恐怖男求和被拒竟扯斷女友腳趾　鐵頭功撞破木板被求償120萬

私刑地獄9hrs　電擊烤下體+逼喝尿吃大便+榔頭碎手...原因曝

妹子騎小棉羊載友竟上國道　緩撞車駕駛驚喊「危險」在後護送

絕命終結驚逃版！逆向車陣狂衝畫面曝 1記掃堂腿讓他趴了

恐怖工程車釀禍！「超長吊臂」突伸出巷口　撞爛公車頭玻璃碎噴

快訊／北市信義區驚悚車禍！Uber逆衝對向　6汽機被撞噴釀7傷

她酒後燒炭遭警制止　騎車走人秒罰「拒絕酒測」...一招撤紅單

澎恰恰占卜問還債！「年底有翻身機會」一聽詳情嚇到頭皮麻：可怕

李建勳「溫柔拉弓」笑翻隊友　陳鴻文、江少慶搞笑模仿

不斷更新／3Q罷免案！同意票衝破7萬2000票　刪Q群眾嗨翻

第12輪首日打42.1萬人！ 3疫苗接種率曝光「最高不是BNT」

澳門中聯辦：新任立法會議員首次全是「愛國者」　難能可貴

粉絲勸「希望放下跟大東的心結」！　釣出炎亞綸親回：緣分不強求

中職二軍／廖任磊改造首戰好球率超高　味全不敵統一

快訊／陳柏惟罷免案！沙鹿區「章魚哥里」同意票小贏14票

Haha曬愛女「我不需要臭男生」！2歲眼睛笑彎成月亮...萌樣Q爆

男歌手跨行當模特兒　帥到五月天阿信傻眼：要被篡位了！　

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

社會熱門新聞

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

台東單身男過世　家人辦除戶才知已婚

醫師黃昏之戀！訊息全聊床事醫師娘求償600萬元

蔡英文宣揚婦幼安全　攝助拐少女梯間嚐禁果

我手指不見了　檔車熄火他蹲下「鏈條斷指」慘叫

鐵花窗職人怒：工地沒廁所不接案　千人辛酸

即／台中男「打完第2劑AZ」6天後身亡！

即／Uber逆衝對向車道　6汽機挨撞釀7傷

小墨忍辱遭千人意淫　早握有8分鐘換臉片

即／西子灣大浪捲走2男大生　1獲救1抱消波塊保命

中壢檢舉魔人　舉發逾3千件違停

即／轎車闖紅燈拒停還撞飛3機車　警連3轟攔不住

台中台灣大道、忠明南路口　3原因開出1600張紅單

獵龍高手進駐！狂抓243隻綠鬣蜥　二林溪清零戰開打

更多熱門

相關新聞

河堤之狼染指6女「粉紅色自行車」露餡

河堤之狼染指6女「粉紅色自行車」露餡

竊盗前科黃姓男子，2019年起，趁深夜或凌晨在宜蘭河濱公園等處，見落單女子，竟強制住摀住嘴巴掐頸部,壓制地上，手伸入褲子內撫摸腹部，甚至將女子推落河堤後猥褻等，受害女子達6人，因他2年後自首，宜蘭地院以他對6名女子強制猥褻罪、恐嚇罪共6罪,共判應執行有期徒刑1年9月，得易科罰金。

傳播妹不「陪睡」遭痛毆　恐怖男包廂逞慾

傳播妹不「陪睡」遭痛毆　恐怖男包廂逞慾

渣男硬上女友飛刀射胸口　傳訊友人來洩慾

渣男硬上女友飛刀射胸口　傳訊友人來洩慾

養樂多摻安眠藥　酒店小姐喝下遭猥褻

養樂多摻安眠藥　酒店小姐喝下遭猥褻

女廠工遭男同事衝入房硬上　「他是真愛」獲緩刑

女廠工遭男同事衝入房硬上　「他是真愛」獲緩刑

關鍵字：

男女朋友入民宅強制猥褻求償120萬逾期遭駁回

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／3Q罷免案！同意票數突破6萬

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

烤蝦外送500元一斤…她一秤只有274公克

陳柏惟團隊急喊：需要大家監票　選委會回應了

保羅沃克22歲愛女結婚　馮迪索婚禮代父職

23歲↑年輕人注意！快來查第12輪「預約資格」

NanaQ正面反擊酸民！

超市買780「五倍券700+現金100」　店員不找零

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

好萊塢大咖誤殺「1子彈射中2人」離奇過程曝

生吞小蝌蚪！50歲女「體內爬滿寄生蟲」

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

更多

最夯影音

更多
航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪

航空公司結束75年營運宣布破產　義大利空姐「脫衣抗議」裁員降薪
陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

陸老翁馬路上倒地不起！無人救援 熱心女怕碰瓷狂確認：不是我弄的

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

挺Q晚會「吃屎哥衝上台」鬧場！被請下台怒喊：要這樣糟蹋我嗎

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

轉角遇見波麗士！騎士圖方便牽車 下秒見警守前方...網：急著領罰單

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

炎亞綸聽聞辰亦儒..唱：哭不出來～　「管委會不准掛紅布條」現變負擔XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面