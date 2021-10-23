恐怖男求和被拒竟扯斷女友腳趾　鐵頭功撞破木板被求償120萬

▲桃園市張姓男子遭女子指控於2018年間，無故攀爬侵入其住宅，強吻襲胸還造成其腳趾骨折與腹部挫傷等傷勢，還毀損其家中牆壁等處因而求償120萬元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子與女友感情生變，張男為挽回感情向女友求和遭拒，竟於2018年10月間攀爬進入女友住家，強吻頸部與雙手撫摸胸部等處，女友反抗之際還導致腳趾骨折與腹部挫傷，2人發生口角後，張男以頭部撞擊牆壁木板等處造成嚴重毀損，女子提告強制猥褻附帶民事求償120萬元；法官認為，女子遲至2年後才提告已喪失時效，強制猥褻部分亦未提出實際損害金額為何，女子提起訴訟為無理由，因而駁回女子聲請假執行之訴，還可上訴。

女子主張，張男於2018年10月16日上午9時30分，未經其同意以攀爬其住處陽台後窗戶入侵屋內，並強吻其後頸部，還從後方以雙手環抱並以手觸碰胸部等處，讓其無法抗拒，並受有左腳指第五指挫傷、腹部挫傷等傷害，張男違反其意願方式強制猥褻得逞。

女子還指稱，張男事後基於毀棄損壞犯意，以頭部撞擊毀損其住處牆壁木板，造成木板毀損，總計支出52萬元修繕費用，另張男此舉造成精神上損害，求償62萬元，因此依侵權行為之法律關係，提起民事求償訴，並向法院聲請假執行。

張男則辯稱，2人確實是男女朋友關係，他當時到女子住處是要向她好好談話，但女子卻拒不開門，他才會從陽台進入；至於猥褻部分則是女友加油添醋，當時想把女友拉起，但女友卻蹲下去，他才蹲下去；至於毀損女友住家牆壁事實，張男坦承確有此事，但女友請求金額過高，且經過3年後女友才提起訴訟，時效早已逾期。

桃園地院法官認為，按「時效完成後，債務人得拒絕給付」、「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；法官審酌，女子主張張男於2018年10月16日對其為侵入住居、強制猥褻與毀損之侵權行為，縱認女子主張為真，審酌兩造本即為朋友關係，女子於警詢中自陳內容，足認其於當日即知受有損害，亦已知悉張男為賠償義務人，女子至遲應於2018年10月16日起2年內行使其請求權，卻遲至2020年12月1日始提起本訴訟，足認女子提起本訴訟已逾時效，依侵權行為之法律關係，女子請求被告給付120萬元為無理由，應予駁回。另女子提起訴訟既經駁回，其假執行之聲請，應併予駁回，本案還可上訴。

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