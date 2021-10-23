柯文哲批「宣布混打整死大家」　陳時中：不要有這種錯誤感覺

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央21日公布，未來將可以開放AZ混打BNT，引發各界討論。許多民眾因此打電話到醫院詢問是否可以不要預約或調整預約，對此台北市長柯文哲就批評，22日開始打AZ，結果當天就說要開放混打，「不曉得是要整誰」、「整死大家真的」。針對柯文哲的說法，指揮中心則回應，「不要有這種錯誤感覺」。

台北市長柯文哲在22日的記者會上無奈表示，今天(指22日)開始打AZ，結果今天說要混打，「不曉得是要整誰，到時候一堆人不來打，也不是取消，是直接爽約，下次再預約BNT」；柯文哲說，真的要坐下來談，整死大家真的。

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至於AZ擬開放混打BNT，是否影響到報到率？台北市副市長蔡炳坤則說，因為22日才是第12期的第一天，要接種AZ第二劑，接下來是10月25日到27日，又要做AZ第二劑的預約接種，也就是說，從昨天一直到11月3日，有很大數量都在做第二劑AZ的接種。

蔡炳坤直言，所以從醫院方也聽到一些打來電話的訊息，「現在也沒辦法說影響多少，今天接種完畢後，再來看看有多少已經預約沒有來接種」。

對於地方政府的抱怨，指揮中心指揮官陳時中回應，只是把可以做到的事情跟大家宣布，與開打AZ疫苗沒有關係，希望大家「不要有這種錯誤的感覺」。