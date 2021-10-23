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LIVE／等混打「第12輪傳AZ棄打潮」　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。第12輪疫苗接種進入第二天，昨日首日接種是否因為第13輪將開放混打而影響AZ疫苗預約接種，預期記者會中進行說明。

第12輪提供三種疫苗，分別是BNT第一劑、AZ與莫德納第二劑，規模史上最大，第一階段預期有超過188萬人要進行施打。不過，衛福部日前宣布AZ混打BNT方案，將於第13期提供部分第一劑接種AZ超過10周的民眾以BNT完成第二劑，而昨天是第12輪開打首日，北市傳出有民眾詢問「放棄預約、棄打AZ」，想要等13輪混打狀況。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指揮官陳時中昨日下午表示，有一些報告說AZ混打mRNA效果相對抗體值高，不過有專業人士也提出，不同種類疫苗引發抗體反應可能會增加不良反應風險，雖然風險很小，但也是各有利弊。

陳時中提到，混打至今時間沒有很長，很難比較短期、長期好處，而兩劑打一樣相對安全性較高，除非第一劑有強烈過敏反應，不然打一樣比較好，但他也強調「尊重大家的選擇」。

不過，已經預約的民眾若要取消，當心爽約會影響接種權益。發言人莊人祥表示，依據疫苗預約平台規範，如果已經進行預約者沒有完成接種，下一輪將無法進行預約，目前還是維持這個模式，也因此，第12輪預約好的民眾若未打疫苗，得等到第14輪才能預約。

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