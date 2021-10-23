室內外「流水席辦桌」要梅花座？指揮中心公布2大餐飲QA

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

隨著台灣本土疫情日漸趨緩，指揮中心放寬餐飲措施，包含內用可以不限隔板或1.5公尺的社交距離，除此之外，婚宴上也已開放可以離桌敬酒，放寬桌菜和自助式餐廳取菜。但由於防疫規定不停放寬，為避免民眾混淆，指揮中心今公布常見的2大QA，包含室內用餐防疫規定與婚宴人數規定等，幫助民眾可以更快速了解餐廳用餐時的正確防疫守則。

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▲▼2大餐飲常見QA。（圖／指揮中心提供）

其中最多民眾詢問的，「室內外辦桌、流水席是否要梅花座？」，指揮中心回應，無須梅花座及間隔座位，但仍需遵守人流管制、實聯制等規定。另外第二個最常見的問題，就是「婚宴請客人數若超過80人是否需要分廳舉行？」，最新的防疫規定中，只要舉辦婚宴的場所總面積夠大，就可以超過80人無須分廳。

大型餐宴、婚宴場所：

一、 顧客進場管理

(一)實施實聯制、包含入口處及分區實聯制(場所內以廳為單位)，並落實入口處量體溫、噴酒精或提供乾洗手液或洗手設備，發燒或有上呼吸道症狀之顧客，禁止進入。

(二)顧客進場人數上限，可依各宴會場地規模，以整體樓地板面積扣除固定設備面積後，除以2.25 平方公尺計算可容留人數，並於宴會廳入口處明顯標示。

(三)餐宴、婚宴之主辦者，應按實際入席者造冊並存查 1 個月，以利確診事件發生時之調查。

二、 顧客用餐管理

(一)顧客除飲食外，應佩戴口罩。

(二)落實顧客衛生防護措施，入口處量體溫，噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備。

(三)維持用餐環境良好通風，並應遵守餐飲業防疫管理措施之規定。

三、 大型餐宴、婚宴場所環境清潔消毒

(一)定期清潔及消毒環境，並確實記錄執行情形。

(二)每日加強落實洗手間衛生清潔及消毒。

▼餐飲業防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

儘管防疫措施不斷放寬，國內專家仍警告，目前疫苗覆蓋率還不足，本土連續加0情況也還要多觀察一段時間，「潛在風險仍存在」，民眾應做好自保措施。