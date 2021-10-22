12星座男把你當「摯愛」　就會願意分享這「3個秘密」　

▲12星座男把你當摯愛的表現。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

每個人都希望遇一個人寵愛、珍惜自己，什麼樣的另一半才值得信任呢？至少是願意把所有的秘密都分享給你，把你當成自己人、毫無顧忌，據《星座好朋友》網站指出，當另一半願意把3個小秘密分享給你，不只信任你，也說明了你是他心中的摯愛。

✓他願意將他過去的感情經歷分享給你

代表星座：射手座、巨蟹座、獅子座、天秤座

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有些秘密是永遠都不想說，如果願意說了想必是真的把對方當成自己人，我們願意忘記的都是不掛心的，而選擇藏起來的他是有故事的，雖然過去的已經過去，但他是真心把你放在心裡，所以他想把握和你在一起的現在，無論什麼時候，對你不離不棄的另一半，他願意將他過去的感情經歷分享給你。

✓他願意告訴你他的缺點和弱點

代表星座：處女座、牡羊座、水瓶座、天蠍座

不是偽裝，而是直接告訴你，不害怕你討厭，更不怕你離開，他願意告訴你他的缺點和弱點，讓你看見他最膽小的一面，因為蟲鼠而哇哇大哭，因為半夜磨牙而被你踢醒，無論什麼時候，他都把你當做心中的摯愛，願意告訴你他的缺點和弱點。

✓他願意把所有的賬戶密碼都給你保管

代表星座：金牛座、魔羯座、雙魚座、雙子座

愛一個人，就是「錢給你花，有錢一起花，我負責賺錢養家，你負責貌美如花」，所有的出發點都是以你為重，把很多的賬號密碼，例如：銀行卡密碼、手機密碼等等，都告訴你，讓你有安全感，而他也是一個有責任感的另一半，他的未來規劃有你，你是他的唯一，無論什麼時候，他都對你沒有任何的隱瞞，也沒有任何的欺騙，願意把所有的賬號密碼都給你保管。