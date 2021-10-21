威力彩今晚上看6億！「4星座＋4生肖」中獎運高...開運秘訣曝

▲今晚威力彩頭彩獎金上看6億元。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

威力彩頭獎連續16期槓龜，今（21）晚上看6億，清水孟國際塔羅小孟老師點名4個星座和4個生肖中獎運高，還分享開運方位、好運時辰，若命中有福報，再搭配小孟老師所說就能提升中獎運，快來看看你有沒有上榜！

TOP4：天秤座

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太陽，金星與水星落在天秤座的正財宮，建議買彩券前2~3小時，先準備3公克粗鹽放在塑膠袋裡，再用小布袋或紅包裝好放在口袋或皮夾中，先淨化自身磁約2～3小時再去買威力彩。小孟老師提到，「粗鹽是天然海水經陽光照射所之後的結晶，能具有淨化磁場及趕有穢氣的能量，有助於你買彩券時的氣場，提高中獎機率。」

TOP3：雙子座

火星分別進入雙子座的人際宮、水星與金星入偏財宮水主財，且金星代表貴氣好運，能得家人兄弟的運氣，建議雙子座的人可以跟家人兄弟姊妹一起合資，有多大買多大，頭獎進口袋，買之前先觀察彩券行附近商家，若設有銀行或銀樓最適合，另外也可以先到附近的銀行走走，因為這樣容易吸收銀樓或銀行的財氣，幫助提升財運，之後再直接去買彩券。

TOP2：處女座

水星與金星分別落在處女座人財帛宮，建議處女座的人多找身邊好友合夥投資彩券，因為此時最適合借朋友的好運。小孟老師提到，「只要確定朋友有真的拿去買彩券，而不是偷偷收歸已有就行，或是你自己拿去買，接下來就運用宇宙自然法則，觀想著你本來就會中獎，然後就盡量不要一直掛念這些彩券，接下來就等待開獎日即可，很有機會得到宇宙送你的大獎。」

TOP1：金牛座

金牛座火星入財帛宮位，火星五行屬火，可以點香火助運，若想獲得好運氣，建議可以到家中附近的土地公廟點三柱香拜一下，把拿來買彩券的錢給土地公拜一下，再放到皮夾裡，之後去買彩券說不定就能擁有好運氣。

開運方位：南方

好運時辰：

早上7：00到中午11：00

下午1：00-15：00

晚上19：00-20：00

好運生肖：

鼠，羊，龍，豬