「3星座」最適合攜手一輩子！「有責任+願付出」能夠一起幸福變老

▲「3星座」最適合與他攜手共度此生。（示意圖／pexels）

實習記者徐敬璇／綜合報導

找到契合的另一伴結婚，2人一起幸福變老，是所有人的夢想，但芸芸眾生裡，有些人可能只適合談戀愛，能夠一起瘋、一起嘗鮮，但不適合一輩子相伴，但別灰心，幸福總是在對的人、對的時機來到。星座運勢網站《星座上上籤》就分析指出，有3個適合共度一生的星座，他們對感情專一、願意付出，也很疼愛另一半，與他相伴終老非常幸福。

1.處女座

處女座是一個蠻專情的星座，就算在戀愛的時候，他們也很明白自己想要的愛情是什麼樣子，所以不太輕易愛上一個人，需要很長的時間證明你們是攜手終生的伴侶，這樣才會對你越來越信任。

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處女座責任心很強，對於自己在意的人，有比較強的服務意識，有時候有點強勢，但是屬於能夠溝通，而且善反省的類型，而且處女座的感情，時間越久越濃厚，交往越久越能感受到他們的好，因此很適合與他們攜手共度一生。

2.巨蟹座

巨蟹非常戀家的，只要你能給他一個家，大多數巨蟹都能把自己幾乎所有的精力和熱情放在家人身上。雖然有的時候有些情緒化，但是巨蟹本質是溫柔又細膩的星座，所以會給人很多的溫暖。

巨蟹對於感情，是渴望被回應，所以巨蟹挺重視感情中你來我往，為了感受到你的愛，他們也會努力的付出，和巨蟹的感情，若是經營的好，其實是相當正面積極的。

3.金牛座

金牛是愛情中的長情分子，他們一旦認定了誰，那麼就不給自己後退的餘地。金牛心性平穩，重情重義，今天愛你，餘生愛你，不會一天一個心思，金牛的承諾是可以去信任的。

金牛骨子裡渴望安穩，不是特別喜歡變動，習慣了一個人，就希望能夠一輩子這樣下去。金牛內心也很強大，在感情中，能夠為你遮風擋雨。