裸體泡菜後⋯中國又爆赤腳辣椒　韓網看「腿紅一片」嚇爛：太噁心

▲繼裸體醃泡菜後，中國又見「赤腳醃辣醬」的影片。（圖／翻攝自南韓網路論壇，下同）

記者張寧倢／編譯

南韓論壇3月才傳出有中國泡菜工廠竟然採「裸體醃製法」，裸男泡在黃色水池裡，用手撈起一顆顆大白菜的畫面曝光後，嚇得網友一片哀嚎稱不敢吃泡菜了。沒想到如今韓網又爆出擷取自中國TikTok的「赤腳醃辣醬」影片，一名女子直接光著腳踩辣椒，也完全沒戴口罩或面罩。

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根據《每日經濟》報導，中國與越南等外媒20日揭露一則疑似是中國某醬料工廠「赤腳醃辣醬」的影片，據悉是工廠的職員將拍攝後上傳到TikTok（抖音）而外流的，目前原版影片已遭刪除，但韓網曝光的影片中可見，一名女子不僅未戴口罩、面罩或髮網等衛生裝備，連塑膠靴也沒有穿，直接赤腳踩在一整池的紅色辣椒碎末當中，還一邊和旁邊的員工有說有笑地聊天。

報導指出，看到影片的南韓網友紛紛斥責，「中國果然是中國啊」、「光是看著就覺得噁心」、「中國這個國家好像真的沒有衛生觀念」、「如果這是食品工廠，連個衛生裝備都沒有，很不像話」、「說話的時候口水好像會噴進去」、「感覺汗水跟頭髮都會混入其中」。然而，現尚未證實這間工廠生產的調味料是否有出口至韓國。

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