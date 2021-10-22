大阪環球影城突停電！雲霄飛車卡最高空　遊客爬梯逃難畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

根據NHK最新消息，日本大阪環球影城在當地時間下午12時45分左右突然停電，導致園內許多設施停止運作，當時剛好有一列雲霄飛車行駛到一半，全部遊客都被卡在半空中，目前停電狀況還未排除，受困遊客則在工作人員引導下，從緊急逃生梯步行走下鐵軌。

NHK報導指出，大阪環球影城在當地時間下午12時45分左右（台灣時間上午11時45分）突然發生停電事故，造成園區內許多設施停止運轉。當時園區內的人氣遊樂設施「好萊塢美夢乘車遊」（ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド）就卡在最高點，上面至少有十多名遊客。

由於停電狀況無法立刻排除，這些遊客受困大約1個小時之後，已經在工作人員的指示下，從設施上的緊急逃生梯步行走下鐵軌，未造成任何人員受傷。

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