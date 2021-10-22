台南機車追撞停等紅燈貨車　騎士卡車斗當場「腰折」慘死

▲台南市仁德區中正路與台86橋下發生1起死亡車禍，42歲杜姓男子騎機車行經該處時，追撞停等紅燈的自小貨車後車斗，杜男當場「「腰折」慘死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區中正路與台86橋下，21日下午發生1起死亡車禍，42歲杜姓男子騎機車追撞停等紅燈的自小貨車後車斗，人因高速撞擊當場「腰折」慘死，台南市歸仁分局交通分隊及偵查隊鑑識小組據報前往勘查蒐證，並報請檢察官相關驗中。

台南市消防局119勤務中心於21日下午2時23分許據報仁德區中正路發生車禍，119馬上出動文賢分隊消防人車前往救援，消防人員到場發現機車騎士，疑因高速撞擊，人當場往後「腰折」，身體夾在車斗和機車坐墊之間卡住，消防人員馬上調來器材車，將車斗拉高加大縫隙，才將人救出，惟該名42歲杜姓男子已當場死亡，不需送醫。

歸仁分局指出，21日下午2時許在仁德區中正路與台86橋下發生死亡交通事故，機車駕駛杜姓男子（42歲）騎機車沿中正路由南向北直行，不知何故追撞同向停等紅燈由陳姓男子（34歲）駕駛之自小貨車後車斗，機車駕駛人人卡在貨車車斗，經救出已當場死亡。

警方案發後由交通分隊及偵查隊鑑識小組前往勘查測繪蒐證，並報請檢察官相 驗，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。