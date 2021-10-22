情繫青春創想申城　兩岸青年點亮魔都

記者趙禕/上海報導

一個讓海峽兩岸青年學子認識上海、了解上海、喜愛上海的平台，今天再次啟動，這是由中華文化聯誼會、上海市文化和旅遊局共同主辦的2021「情繫青春」兩岸青年文旅交流活動。今年活動交流主題「創想申城」，將讓兩岸學子有機會把自己的作品送進市場，成為「海上文創」連鎖品牌的新亮點商品。

▲2021「情繫青春．創想申城」活動今天在上海啟動。（圖／記者趙禕攝）

針對海峽兩岸青年學子的「情繫青春」活動，今年是連續第三年在上海舉行；透過帶領兩岸青年們從影視、戲曲、音樂等藝術領域展開各種不同形式的專業交流，讓他們在傳統中華文化裡探討藝術的精萃。本屆活動也將以「海派木偶─文創元素挖掘融合」、「解讀文物─傳統文化當代表達」等五大系列，通過主題參訪、大咖講座、走進台企、海派文化體驗等方式，為深耕設計領域的兩岸青年提供豐富的交流和實踐內容。

▲▼前兩屆「情繫青春」活動讓兩岸青年深入了解中華文化菁萃。（圖／主辦方提供）

上海市文化和旅遊局副局長金雷表示，「情繫青春」活動為兩岸設計專業領域的青年搭建合作橋樑，大家不僅能感受上海的多元文化風貌和獨特歷史底蘊，也能夠在教學相長中提升專業能力；非常期待青年同學用青春和熱情創造出令人難忘的作品，為上海建設國際文化大都市，世界著名旅遊城市，乃至兩岸文創產業發展做出貢獻。

▲上海市文化和旅遊局副局長金雷。（圖／記者趙禕攝）

與往年不同的是，今年活動特別提出「創想申城」的主題，聚焦「創意設計」領域，兩岸青年在活動上的設計成果將有機會被推薦在「海上文創」連鎖品牌商店展示和銷售，讓優秀作品走進市場。

參加本屆活動的復旦大學台籍學生蔡孟軒表示，「希望可以透過創意的項目，發揮我們的想像力，積極講好上海故事，兩岸年輕朋友一起合作將創意推向全世界。」

▲復旦大學台籍學生蔡孟軒。（圖／記者趙禕攝）

目前就讀上海應用技術大學的蔡華喬也表示，「誕生在上海的海派文化融合了中華傳統文化及歐美文化，上海的開放包容鑄就了上海海納百川的城市精神。希望通過活動讓智慧在設計中迸發，讓青春在創作中激昂，讓兩岸同胞在交流合作中分享快樂與感動。」

▲上海應用技術大學的學生蔡華喬。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市文化和旅遊局副局長金雷向學生代表王健、王瑾瑜授旗。（圖／記者趙禕攝）

本屆活動得到上海博物館、上海木偶劇團、東方網海上文創、中國旺旺控股有限公司等單位共同支持，助力兩岸青年開拓視野，提升專業能力，更了解上海城市文化和文旅發展成果。上海市文化和旅遊局港澳台辦公室主任、上海文化聯誼會會長鳳智、上海市台辦交流處處長吳甲春，以及來自東華大學、上海應用技術大學、復旦大學、上海戲劇學院等大學的兩岸青年、指導老師等也出席了啟動儀式。儀式後同學們在活動現場「上海仙樂斯木偶劇場」參觀學習，深入了解中國和西方充滿童趣的皮偶、木偶文化。

▲儀式後同學們在活動現場上海仙樂斯木偶劇場參觀學習。（圖／記者趙禕攝）

▼上海木偶劇團解說員向同學介紹包括台灣布袋戲偶在內的各種皮偶、木偶。（圖／記者趙禕攝）