蔡易餘爭取天車式吊蚵機助牡蠣產業　農委會允補助2600萬

▲蔡易餘爭取天車式吊蚵機﹑地層下陷網寮漁港堤防加高計畫。 （圖／翻攝蔡易餘臉書，下同）

政治中心／台北報導

「牡蠣產業當作台灣全農漁產品的代表作！」民進黨立委蔡易餘22日表示，他與農委會主委陳吉仲、立院經濟委員會一起前往東石網寮考察，並赴白水湖漁港視察嘉義海區牡蠣產業，在他的極力爭取下，陳吉仲同意補助2600萬協助地方添購兩座天車式吊蚵機，以及地層下陷網寮漁港堤防加高計畫。

蔡易餘22日透過臉書向嘉義鄉親宣布好消息，他表示，東石鄉是國內最大牡蠣產地，需要天車式吊蚵機輔助，但目前吊蚵機長期使用老舊，漁民平時非常的辛勞，為了蚵農工作更加便利，他向農委會極力爭取新置吊蚵機，同時也希望農委會能夠協助地層下陷網寮漁港堤防加高計畫。

對此，陳吉仲在親自視察現場後，也答應允許補助兩案2600萬元，並請嘉義縣政府把這附近幾個漁港環境以及設備整理好，把計畫送進農委會，他一定會全力配合協助，讓牡蠣產業當作台灣全農漁產品的代表作。

蔡易餘表示，他也向陳吉仲建議，台灣即將申請加入CPTPP，但絕對不能忽視蚵農的權益，農委會要盡快改善牡蠣生產、採收、自動化包裝及冷鏈設備，加強國產牡蠣的競爭力，一定讓台灣牡蠣比其他國家更有競爭力。