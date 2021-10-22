　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡易餘爭取天車式吊蚵機助牡蠣產業　農委會允補助2600萬

▲民進黨立委蔡易餘向農委會主委陳吉仲爭取兩座天車式吊蚵機，以及地層下陷網寮漁港堤防加高計畫。 （圖／翻攝蔡易餘臉書）

蔡易餘爭取天車式吊蚵機﹑地層下陷網寮漁港堤防加高計畫。 （圖／翻攝蔡易餘臉書，下同）

政治中心／台北報導

「牡蠣產業當作台灣全農漁產品的代表作！」民進黨立委蔡易餘22日表示，他與農委會主委陳吉仲、立院經濟委員會一起前往東石網寮考察，並赴白水湖漁港視察嘉義海區牡蠣產業，在他的極力爭取下，陳吉仲同意補助2600萬協助地方添購兩座天車式吊蚵機，以及地層下陷網寮漁港堤防加高計畫。

蔡易餘22日透過臉書向嘉義鄉親宣布好消息，他表示，東石鄉是國內最大牡蠣產地，需要天車式吊蚵機輔助，但目前吊蚵機長期使用老舊，漁民平時非常的辛勞，為了蚵農工作更加便利，他向農委會極力爭取新置吊蚵機，同時也希望農委會能夠協助地層下陷網寮漁港堤防加高計畫。

對此，陳吉仲在親自視察現場後，也答應允許補助兩案2600萬元，並請嘉義縣政府把這附近幾個漁港環境以及設備整理好，把計畫送進農委會，他一定會全力配合協助，讓牡蠣產業當作台灣全農漁產品的代表作。

蔡易餘表示，他也向陳吉仲建議，台灣即將申請加入CPTPP，但絕對不能忽視蚵農的權益，農委會要盡快改善牡蠣生產、採收、自動化包裝及冷鏈設備，加強國產牡蠣的競爭力，一定讓台灣牡蠣比其他國家更有競爭力。

▲民進黨立委蔡易餘向農委會主委陳吉仲爭取兩座天車式吊蚵機，以及地層下陷網寮漁港堤防加高計畫。 （圖／翻攝蔡易餘臉書）

▲民進黨立委蔡易餘向農委會主委陳吉仲爭取兩座天車式吊蚵機，以及地層下陷網寮漁港堤防加高計畫。 （圖／翻攝蔡易餘臉書）

▲民進黨立委蔡易餘向農委會主委陳吉仲爭取兩座天車式吊蚵機，以及地層下陷網寮漁港堤防加高計畫。 （圖／翻攝蔡易餘臉書）

►地表最舒服的內衣褲激殺2折

ET快訊
快訊／基隆女確診　宜蘭足跡公布
LINE免費貼圖來了！　限時6款快下載
22刀砍死嬤！新莊逆孫認了：就是不爽，給機會還不給錢
陳文茜在家倒地失去意識！　愛犬「慌張1動作」CPR救回她一命
蔡英文台上講婦幼安全　攝影助理「樓梯間性侵少女」
快訊／台中25歲女跳樓！　「當母親面前」12樓墜下身亡
莫德納加開還有「1.3萬人沒預約」　剩1小時截止
狂砍長榮、陽明認賠8500萬　水手驚：連他也不玩了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

開打AZ第二劑同天開放混打　柯文哲：整死大家

快訊／北市推1.5萬元青年就業補助　申請辦法曝光

搶救陳柏惟！魏明谷急籲「撥3通留3Q」　青年朋友返鄉反惡罷

謝長廷被施明德夫婦控特務卻沒提告　羅智強：到底在心虛什麼？

賴士葆轟宜蘭高鐵程序不正義　諷「尊重專業」成政客擋箭牌

線民案還原歷史真相　促轉會「反獵巫」：聆聽威權體制協力者的聲音

蔡易餘爭取天車式吊蚵機助牡蠣產業　農委會允補助2600萬

LIVE／新北疫情持續穩定　侯友宜召開防疫記者會

菸害防制法納管新興菸品　陳時中：現在是的立法的好時機

LIVE／北市疫情穩定、第12期疫苗開打　柯文哲召開記者會說明

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

公獅子黏TT！倒地耍懶互相依偎　還調皮偷出腳...網：根本是貓咪❤

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

丟丟妹直播合體5566！羞曝「性幻想對象」　合唱《我難過》…小刀、孫協志待遇差很大XD

李雲迪確定嫖娼被抓了！　陸官媒直接點名：要劃清黑與白

超驚悚！婦女抱嬰兒走路滑手機 踩空「直墜下水道」暖心民急拉起

開打AZ第二劑同天開放混打　柯文哲：整死大家

快訊／北市推1.5萬元青年就業補助　申請辦法曝光

搶救陳柏惟！魏明谷急籲「撥3通留3Q」　青年朋友返鄉反惡罷

謝長廷被施明德夫婦控特務卻沒提告　羅智強：到底在心虛什麼？

賴士葆轟宜蘭高鐵程序不正義　諷「尊重專業」成政客擋箭牌

線民案還原歷史真相　促轉會「反獵巫」：聆聽威權體制協力者的聲音

蔡易餘爭取天車式吊蚵機助牡蠣產業　農委會允補助2600萬

LIVE／新北疫情持續穩定　侯友宜召開防疫記者會

菸害防制法納管新興菸品　陳時中：現在是的立法的好時機

LIVE／北市疫情穩定、第12期疫苗開打　柯文哲召開記者會說明

「藏行顯光，成就共好」　蔡英文為成大智慧半導體及永續製造學院揭牌

台中第一鬼樓要辦「末日派對」！消防安檢不合格挨轟　業者回應了

開打AZ第二劑同天開放混打　柯文哲：整死大家

米砂拍AV版《魷魚遊戲》！老司機不買單　曝喜好：日本版最香

礁溪晶泉丰旅「12歲小孩免費住送早餐」　宜蘭綠舞湖畔Villa打4折

感受生命的完整！頂新和德帶身障朋友體驗夢想好「棒」

拿一片豬肉乾配電視　旁邊「7坨大小肉球」包圍緊盯...媽壓力超大

快訊／確診女宜蘭足跡曝！到過基隆甕仔雞羅東店　三星感恩宮參拜

亞歷鮑德溫誤殺女攝影「最後貼文曝光」！曾合作導演慟：無比憤怒

百萬女神「胸前夾一支」超緊！吞沒畫面震撼8萬人　男粉看到全樂歪

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

政治熱門新聞

爆棄打潮？中央將開放AZ混打BNT　北市出現取消預約電話

尋獲劉小妹！侯友宜發聲「可以送妳回家了」　遺憾沒找到另一隻鞋

顏寬恒碩論談「黑道藉選舉漂白身份」　她諷：誠實陳述

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」

「我是柯黑但尊重柯文哲」　游淑慧疑影射簡舒培：不是民代就最大聲

快訊／悼念城中城罹難者　政院宣布22日全國降半旗

國民黨罷免陳柏惟背後3大盤算曝　藍議員認證刪Q師出無名

陳柏惟罷免案明登場　7大QA掌握投票須知、過關門檻

蔡英文自曝會打網球！　「網球一哥」盧彥勳親邀一起打球

趙天麟率隊考察軍聞社、青報　關注國軍文宣戰力

高雄40鄉親包車北上挺陳柏惟

簡舒培駁逼唸四個堅持　網灌爆嗆：3Q質詢都比你強

特定IP攻擊陳柏惟！中山大學回應了

今沒+0？周玉蔻預告「老油條」也OK

更多熱門

相關新聞

特定IP攻擊陳柏惟竟是帳號被盜　鄉民聯合聲明曝

特定IP攻擊陳柏惟竟是帳號被盜　鄉民聯合聲明曝

台灣基進立委陳柏惟罷免案投票前夕，民進黨立委蔡易餘爆料，他發現在PTT上有一組特定IP，分別用A、B、C、D以及F開頭的帳號在攻擊陳柏惟，散播不實消息，而這幾組IP來源就是中山大學翠亨宿舍，疑是有政黨在幕後指揮；中山大學後發現疑似資安漏洞分享器，表示全力配合檢警調查。蔡易餘22日再公布8組鄉民帳號的聯合聲明，指帳號均被不明集團集體盜用，已經陸續前往警局報案提告妨害使用電腦罪。

蔡易餘爆特定IP攻擊陳柏惟　來源指向校園

蔡易餘爆特定IP攻擊陳柏惟　來源指向校園

快訊／藍委赴監院告發陳其邁　綠委批消費人民悲劇

快訊／藍委赴監院告發陳其邁　綠委批消費人民悲劇

英系立委呼應蔡英文　1人3通電話留陳柏惟

英系立委呼應蔡英文　1人3通電話留陳柏惟

潘孟安轟用舊石器時代算產值　陳吉仲這樣說

潘孟安轟用舊石器時代算產值　陳吉仲這樣說

關鍵字：

蔡易餘陳吉仲

讀者迴響

熱門新聞

好萊塢男星拍戲「誤殺攝影師」！送醫不治身亡

最美iPhone要來了　iPhone 14「剪掉瀏海」採挖孔螢幕

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

兄妹互拍A片賺7千萬　父母挺「驕傲」

起底超哥驚人身家「全台最有錢油土伯」

身分證中「這3碼」北市飯店送千元券

對朋友最大方慷慨的3大星座

下體入珠破掉…他「爛膿狂炸」臭翻！醫嘆：整支變形了

李雲迪確定嫖娼被抓！　陸官媒直接點名：劃清黑白

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

維冠大樓重建「超美大樓曝光」！惹哭當地人

排球正妹遭塔利班斬首　斷頭照被PO網

亞歷鮑德溫誤殺現場畫面！

小S消失2個月露面工作！「渾圓凸肚」網瘋猜懷第四胎

快訊／今新增2本土「都在基隆」、另增6境外

更多

最夯影音

更多
警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火

警政委員兒左轉撞1888萬名車！　他噴擋風玻璃上昏迷...機車起火
車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

車尾被撞...見短褲正妹害羞狂道歉 騎士驚：難道要戀愛惹...心軟原諒

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

搜救員淚送劉小妹上岸：回家了　爸媽趕抵醫院...心碎指認遺體

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

林依晨自然產下天秤寶寶　經紀人報喜訊：是女娃

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面