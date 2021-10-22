台中第一鬼樓「末日派對」演唱會　門票秒殺！市府怒轟：別想辦

▲被稱為台中第一鬼樓的千越大樓消防安檢未過，竟傳出要辦售票演唱會，且票早賣光。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

高雄城中城大火奪走46條人命，危樓議題再成為全台關注焦點，但台中市議員黃健豪爆出，消防安檢未合格的老舊千越大樓，將辦3天演唱會，業者在IG、FB狂宣傳、打廣告，預售票竟不到一天就賣光，還強調已做好防疫措施，讓民眾誤以為是一個安全、合法活動。對此，市府怒轟，千越大樓消防安檢7年內稽查28次，開罰逾154萬元，公告停業至10月31日，未檢查合格，不可能辦，還要斷水斷電。

根據主辦單位在IG上公告，11月12日起到14日連續三天舉辦「末日派對演唱會」，找來多位歌手演唱，業者還貼文寫道「千越是個難得的場域，一棟廢棄大樓如今能喚回風華，相信其中必有其意義。」

黃健豪指出，高雄城中城大火後，已經引發許多民眾的對於老舊建築的安全疑慮，市府若放任相關團體自行舉辦售票演唱會，到時萬一發生公安問題，這個責任沒有人負擔的起。

消防局表示，千越大樓消防安檢7年內稽查了28次，開罰超過154萬元，因未改善，市府公告千越大樓停業至10月31日，停業期間未完成改善，消防局將再依消防法連續處罰，並接續前次停業時間持續予以停業處分。



消防局強調，停業期間依法不可有任何營業行為，該演唱會活動臉書公告訊息時間為10月6日及7日，預告11月中旬將於千越大樓舉辦演唱會；若該大樓未完成改善，於公告停業期間及範圍內辦理活動，將依行政執行法裁處5000元以上30萬元以下怠金，仍不改善者將處以斷水斷電。