2022年運勢最旺「4生肖」！從年頭旺到年尾　整年賺不停

▲2022年運勢最旺的生肖公開，有你嗎！（示意圖／shutterstock）

記者林懿捷／綜合報導



歷經了疫情的風風雨雨，今年轉眼間已來到10月份，再過2個月多，就要迎接2022年了，對於新的一年大家難免有所期待，希望能夠擺脫陰霾、運勢否極泰來！對此，運勢命理網站「運勢女王」即分析指出，在2022年中，屬蛇、狗、牛、龍這4生肖的朋友，將會四季如意，事業愛情兩得意，且明年的好運氣會比今年更加出色！

1.生肖蛇

屬蛇的人頭腦聰明，善於動腦，做事謹慎且計畫周全，而且從不粗心大意。在2021年中，他們為了事業穩定成長，已取得良好基礎，來到2022年的開端，屬蛇之人會遇到貴人相助，新的一年便旗開得勝，事業會持續進步，再創顛峰，生活品質也將有明顯提升。

2.生肖狗

屬狗的人個性隨和、人緣好，對於追求財富並不太有野心，但天生財運好，來自於性格好相處，所以人脈廣，讓自己在困難時總會有人出面幫助。在2022年期間，屬狗之人的運氣會比今年更旺，達到了新的巔峰，職場發展也更加順遂，會受到許多貴人協助，不僅改變生活的品質，還可以看到全新的發展機遇，一整年都過得很愉快

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3.生肖牛

屬牛的人度過了2021年後，運氣將會變好；2022開年時，在職場上會有好消息不斷上門，而他們能夠用沉穩的態度去應對，還會收到長官的提拔，可望獲得升職加薪，在同事間也擁有好人緣。在2022年的開頭，就取得良好的發展機遇，讓自己不用再為經濟煩惱，且能在年底前，實現自己所設下的目標，過著富足的生活。

4.生肖龍

屬龍的人生性樂觀，而且在2022年運勢將會越來越旺，所有煩惱都會消失殆盡，麻煩也會迎刃而解。從1月到12月都能不斷前進，賺到的錢也比過去多了不少，而創業之人，事業也有望擴張，以往煩心的事物以及圍繞在旁的小人，終將遠離，是好運不斷，幸福又美滿的一年。