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「小雪節氣」5生肖運氣大旺！屬兔主動幫助人，大錢小錢滾滾來

文／命理老師 邱彥龍

今天大陸冷氣團來襲，也正是24節氣中的「小雪」，冷空氣南下，會越晚越冷，今天晚上到明天清晨低溫更可望下探11、12度，國際天星風水命理專家邱彥龍表示，小雪後雖寒氣逼人，但越是濕冷的地方，越會是財運旺的寶地，把握這段時間，多提升智慧、注重養生，不但容易成為他人的貴人，自己也容易遇到貴人。

邱彥龍老師指出，尤其牛、虎、蛇、猴、兔這五個生肖，在小雪後運氣更會大旺，智慧也會大幅提升，容易與他人互為貴人。不過切記答應他人之事，一定要信守諾言、如實做到，貴人才不會離你遠去。

▲小雪節氣 。（圖／翻攝自免費圖unsplash）

▲小雪節氣。（圖／取自免費圖庫unsplash，下同）

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邱彥龍老師分析，小雪節氣裡（11月22日到12月7日），貴人最旺的5個生肖，分別是：

Top5：兔

屬兔的朋友，這段節氣裡要多主動幫助他人，尤其是近親家人，可以換來他們私底下的幫助，另外建議多提升思想跟財富維度，可旺財運，讓大錢、小錢滾滾來。只要保有積極開創的心態不偷懶，貴人跟財運就會跟著來。

Top4 ：猴

屬猴的朋友，在這段時間會特別得到上天的眷顧，只要願意付出，最終都會有回報，正是行善積德的好時機，雖然可能財富感覺少了點，會想要據理力爭，邱彥龍老師說，這段時間合理的爭取是可以實現的，但千萬記住先當別人的貴人，後面貴人就會相助於你。

Top3 ：蛇

屬蛇的朋友，這段時節雖然事業、工作會有中斷或者轉換的情況，但你的貴人會出現在兄弟姊妹、朋友跟同事圈裡，他會替你著想跟規劃將來，雖然幫助來得慢一點，但是對往後還是有很大的助力。保持愉快的心情跟積極的態度，努力去賺錢，會有很好的財富收入與幸運降臨。

▲屬蛇朋友會有很好的財富收入與幸運降臨（圖／取自免費圖庫pixabay）

Top2 ： 虎

屬虎的朋友，小雪這段時間，兄弟姊妹、同學、朋友會藏有你的貴人，為你的財富跟人氣助一臂之力，有宗教信仰者，連老天爺都會成為你的貴人，記助多行善積德，可以財富倍增。

Top1： 牛

屬牛的朋友，這段時間默默耕耘努力，儘量做到對他人無私的付出，身旁的貴人就會降臨，財運、智慧、好運隨之而來。這段時間可望收割之前的努力，甜美的果實就在眼前，記得保持初心，勇往直前。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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