最後一個月4星座「財運絕地反彈」！收入倍增、人緣財狂湧

▲先別絕望的太早，命理老師分析有4個星座在最後一個月財運有機會回升。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2021年即將進入最後一個月，這一年來受到疫情影響，讓你一蹶不振，人生頓時失去希望了嗎？先別氣餒，命理專家小孟老師盤點12月有4個星座「財運絕地反彈」，在陷入絕望的困境中找到生路，事業在年底會有亮眼成績，不僅收入倍增，人緣財也大有所獲。

小孟老師分析2021最後一個月「財運絕地反彈」4個幸運星座：

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第4名：摩羯座

摩羯座在12月認真用心經營事業與工作，成功熬過許多艱難的時刻，好運不會離開你，會適時地出現，幫助你在財務收入繳出漂亮成績單。

第3名：天蠍座

12月的天蠍座努力改變自己，讓自己擁有不同面貌，因此能廣納四方財，學習新事物與技巧，增進人緣魅力和口才，已成為別人的貴人。大家互通有無、給予小道消息能賺些小偏財，但也要注意，錢一旦進了口袋別只想著花掉，留得住的才是真的錢。

▲處女座最後一個月會產出比同事、同業更精美的作品。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

第2名：處女座

12月慢慢迎接新的改變，處女座將有不一樣的作為！如鴨子划水般默默進行，不太容易被發現。在最後一個月陸續會有亮眼成績出現，靠著自身追求完美的性格，工作上呈現比其他人更突出的業績與產品，因而聲名遠播，外地財更加豐碩，讓客戶慕名而來，訂單接不完。

第1名：射手座

射手座人際關係互動良好，也間接幫助增加收入，12月的人緣財大有所獲，幫助他人也是幫助自己。默默經營事業的心態，被朋友發現而大為宣傳，社會地位也逐漸受到重視，眾人會向你討教專業能力，收入因此倍增，內心也感到欣慰「付出是有回報的」。