蔡英文赴城中城46死聯合公祭致哀　陳其邁：關懷、檢討不停止

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

城中城大火事件今（22）日舉行罹難者聯合公祭，高雄市長陳其邁在事件發生後全程陪同罹難者家屬，協助相關事宜，並安慰家屬。他表示，特別感謝總統蔡英文以及社會各界的關心，後續包含慰問、關懷、安置以及重建等，都會在今天公祭後隨即展開，會針對這次事件深切檢討，讓城市能夠更安全。

▲高雄城中城大火聯合公祭，市長陳其邁至靈堂進行點主儀式。（圖／高雄市政府提供）

今日告別式由宗教團體等一同舉行誦經法會，上午7點確認大體及瞻仰遺容，8點30分誦經迴向、9點聯合家祭、10點聯合公祭，之後辦理火化晉塔。

▲▼高雄城中城大火聯合公祭，總統蔡英文到場致意。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁一早就到現場協助後事相關事宜，總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、陸委會副主委吳美紅、海基會秘書長詹志宏及各級民代等到場弔唁，場面莊嚴哀戚。蔡英文在10點抵達上香致意，但全程並未對外公開發言。

▲▼高雄城中城大火聯合公祭，總統蔡英文及高雄市府團隊向罹難者致哀。（圖／記者許宥孺翻攝）

在告別儀式結束後，陳其邁受訪表示，特別感謝蔡英文總統以及社會各界的關心，他再次代表市民表達感謝，後續包含慰問、關懷、安置、重建都會在今天公祭後隨即展開，會針對這次事件深切檢討，讓城市能夠更安全。

他強調，相關不管是制度面修正或是執行面落實，或者是調查過程等相關工作，都會不斷來檢討，希望能夠撫慰所有罹難者。

在醫院方面，目前在加護病房仍有7位、一般病房15位，出院部分已經有21位。陳其邁表示，住院傷者都逐漸康復當中，醫療小組也會持續追蹤照顧他們的健康，請社會大眾放心。最後他再次鞠躬感謝大眾對罹難者跟受傷民眾溫暖的關懷。

▲悼念城中城46罹難者，全國各機關學校降半旗。（圖／記者吳世龍攝）

行政院21日則宣布，為悼念民國110年10月14日高雄市城中城罹難國人，全國各機關（構）、學校於22日降半旗1日。

高市府表示，目前善款累積約新台幣2億元，善款將被妥善應用在家屬與受災戶的生活安置，安置計畫會由市府陪伴家屬，以家屬或罹難者的家庭為中心，一對一、針對個案協助解決問題，如社福、安置、住宅，或就業等問題，市府也期盼社會各界持續捐款，陪伴家屬與受災戶一起走出難關。

除了安置計畫外，保險理賠、遺產繼承等立即性事宜，也提供一對一的法律服務。市府也感謝法扶和律師公會現場協助服務。未來的一年、兩年，相關家屬的法扶部分，市府都會協助由律師對接個案，掌握了解問題並追蹤整體執行進度。