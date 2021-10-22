城中城46死今聯合公祭！蔡英文將上香致意　全國降半旗哀悼

▲高雄鹽埕城中城大火聯合告別式。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄城中城大樓大火釀46死41傷，為悼念罹難者，今（22）日在高雄第一殯儀館景行廳舉行聯合奠祭告別式，總統蔡英文也將親自到場上香致意。另外，行政院21日晚間也宣布，今日全國降半旗1日。

今日告別式由宗教團體等一同舉行誦經法會，上午7點確認大體及瞻仰遺容，8點30分誦經迴向、9點聯合家祭、10點聯合公祭，之後辦理火化晉塔。

▲▼高雄鹽埕城中城大火聯合告別式。（圖／記者吳世龍攝）

總統蔡英文今將親自出席聯合公祭上香致意，高雄市長陳其邁近日也天天到殯儀館慰問家屬、關心後事辦理等喪葬事宜；行政院21日則宣布，為悼念民國110年10月14日高雄市城中城罹難國人，全國各機關（構）、學校於22日降半旗1日。

▲高雄市政府新聞局長董建宏。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市政府新聞局長董建宏表示，今天是城中城事件告別式，高市府全力協助相關陸配家屬來台奔喪事宜，其中3位不幸罹難的陸配家屬，有2組分別在19、21日抵達台灣，所有相關後事處理費用，包含機票、住宿等由市府全權負責，並在CDC防疫規範下，採取一對一協助；另位陸配家屬則委託在台親人協助。

董建宏表示，因為防疫關係，市長沒辦法親自跟陸配家屬互動，但都有一一致電給家屬表達慰問市府慰問之意，另一位受傷住院陸配，目前復原狀況非常良好。

這場城中城大火燒出國內法規的不足之處，在意外發生後一周時間，內政部火速在21日的部務會報中，通過「公寓大廈管理條例」修正草案，強制老舊危險公寓大廈成立管委會，未依規定成立者並訂有罰則。