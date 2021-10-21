全台首次！EMU3000奪「最佳百大設計」　台鐵驕傲：美學復興見效

▲台鐵新購列車EMU3000。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局新購入EMU3000城際列車，今日確定正式獲選2021年「最佳百大設計(Good Design Best 100)」，這也是台鐵局及台灣大眾運輸載具首次獲得此項殊榮，台鐵局表示，可見這幾年推動美學復興已見成效。

台鐵局表示，繼鳴日號觀光列車入選2020 Good Design Award之後，新城際列車EMU3000於今日也傳出好消息，依據Good Design 官網公佈資料顯示，由日立製作所、臺鐵局以及臺鐵美學委員等三方協力合作之EMU3000新城際列車，正式獲選2021年「最佳百大設計(Good Design Best 100)」。

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▲台鐵EMU3000榮獲最佳百大設計。（圖／台鐵）

Good Design 是國際四大產品設計獎之一(德國 IF、德國紅點、美國IDEA、日本 Good Design)，競爭激烈，以2020年為例，計有4,769項作品參賽，經評選後僅1,395件作品入圍獲獎。

台鐵局表示，EMU3000設計意象將「臺灣特色」的深層意涵轉為語言及簡潔外觀，搭配柔和洗煉的內裝，沒有華麗或奇異的元素，卻富有質感，打破以往僅由機關及製造商進行車輛設計之框架，透過公開展示、⺠眾意見調查及討論，再到營運推廣，被評審評價為具備匠意的高精細度，也成為本地引以為豪，深根土地且經得起未來時間考驗作品。

EMU3000目前已有3編組列車運抵臺灣，正由臺鐵局會同日立公司以及獨立驗證與認證顧問公司(IV&V)進行性能調校與測試中，臺鐵局及IV＆V將持續嚴格要求與把關各項測試工作及性能驗證，以確保列車安全、可靠及舒適，預期12月底可正式投入營運。