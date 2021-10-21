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普悠瑪事故三週年！　董小羚控台鐵「兩大惡習」：出事就找理由花錢

▲▼普悠瑪列車21日在新馬站東正線出軌翻覆，經鐵路人員3天全力搶修，24日清晨近6時第1班列車停靠後，正式雙線雙向通車。（圖／記者游芳男攝）

▲普悠瑪列車出軌今屆滿三週年。台東董家今北上召開記者會。（圖／記者游芳男攝）

記者許維寧／台北報導

台鐵第6432次普悠瑪號列車 2018年10月21日前行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18人死、逾200人受傷悲劇。今天（ 10/21）事故屆滿三週年，台東董家於事故中痛失8名至親，今家屬董小羚北上召開記者會，也直接指出台鐵兩大惡習，一是把責任推給司機明則保身，二是出事就有理由花錢，更質疑司法也是配合演出。

宜蘭地方法院日前一審宣判，司機員尤振仲依過失致死罪判刑4年6個月。同案中時任台鐵局機務處柳姓副處長、時任台鐵局綜合調度所吳姓所長，兩人則均判無罪，全案可依法上訴。

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普悠瑪事故受難家屬自救會會長董小羚今協同立法委員邱臣遠、蔡壁如召開記者會表示，一審判決時法官不採信駕駛員的說詞，最後由基層的駕駛承擔所有刑事責任，全國民眾都覺得不可思議。

董小羚回顧，三年來家屬對台鐵提告，台鐵的態度就因此大轉變，不處理也不關心受害者和家屬，整個體制卻對台鐵無可奈何，立法院提出諸多問題，政府部門和台鐵卻未依照承諾改進，悲劇一再發生、監察院彈劾也沒用，不禁讓家屬質疑莫非司法也是配合演出。

董小羚談到，1991年因行車安全裝置ATS故障，導致苗栗造橋火車事故，台鐵於2001年採購ATP自動列車保護系統，也讓台鐵有兩大惡習難以根除，一是把責任推給司機明則保身，二是出事就有理由花錢。

董小羚說，2001年採購的ATP系統2018年才完成驗收，過了17年才完成驗收，台鐵花了納稅人的大錢竟然17年才完成驗收，實在荒謬，「採購ATP後台鐵的事故傷亡有比較少嗎？台鐵應該檢討。」

董小羚也質疑採購傾斜式列車的政策，買更貴的東西，卻減少乘客座位數、售票數。2012 年11月21日開始到2013年 1月31日期間，普悠瑪試運轉總共14次，傾斜功能4次未啟用，6次沒紀錄，3次不正常，只有一次正常，並未發揮高價買來、過彎比較快的傾斜式功能。又依據審計部的報告，台鐵擺爛放任5.2億元履約保證金過期，賣方不履約，又是全民承擔。台鐵從採購到組織管理文化都亂七八糟，人事精簡這麼多年，基層的人少了、高階的主管沒少過，近十年來，台鐵的死亡人數為438人，高鐵0人，就是組織型態和文化的問題。
 

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